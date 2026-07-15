  • BIST 14079.97
  • Altın 6079.76
  • Dolar 47.0326
  • Euro 53.7485
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Tümer: Güney Kıbrıs, EVKAF’ın camileri topluca ziyaret etme talebini reddetti

» »
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (EVKAF) Güney Kıbrıs’taki bazı camileri topluca ziyaret etme talebini reddettiği bildirildi.
Tümer: Güney Kıbrıs, EVKAF’ın camileri topluca ziyaret etme talebini reddetti

EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GKRY’nin çeşitli kentlerinde bulunan 3 camiye dini günlerde toplu ziyaret etmek istediklerini KKTC Dışişleri Bakanlığı üzerinden Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Misyonuna ilettiklerini ifade etti.

Tümer, Baf kentindeki Cami-i Kebir (Büyük Cami) ile Limasol kentindeki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yapacakları ziyaret talebinin kabul edilmediğini söyledi.

GKRY’nin son 3 yıla kadar bu camilere EVKAF’ın yaptığı program ile KKTC’den topluca ziyaretlere izin verdiğini hatırlatan Tümer, son programdaki 2 ziyaret talebinin reddedilmesine anlam veremediklerini vurguladı.

Tümer, Rum yönetiminin Mevlid Kandili’nde Larnaka’daki Hala Sultan Türbesi’ne yapılacak toplu ziyarete müsaade ettiğini belirterek, “Biz, KKTC olarak burada Güney’den gelenler için yılda 100’ün üzerinde ayine izin veriyoruz. Ancak Güney Kıbrıs’taki kurumlar bize, Hala Sultan Türbesi’ne ziyaret için yılda 3 kez izin veriyor.” dedi.

Karşılıklı dini mekanların topluca ziyaret edilmesinde KKTC’den gideceklere tanınan yıllık 3 hakkın yeterli olmadığını BMBG’ye ilettiklerini aktaran Tümer, Güney Kıbrıs’ta çok sayıda cami ve Türk tarihine ait eser bulunduğunu ve bunları topluca ziyaret etmek istediklerini söyledi.

Tümer, bu yılkı ziyaret programlarına Cami-i Kebir (Büyük Cami) ile Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ni eklediklerini aktararak, “Bu iki camiye yapacağımız topluca ziyarete Rum yönetimi izin vermedi.” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KIB-TEK’ten 25 bin adet led sokak aydınlatma armatürü yatırımı14 Temmuz 2026 Salı 11:02
  • KAYAD: Lapta'daki cinsel taciz iddiasında mağdur çocuk sayısı yediye yükseldi14 Temmuz 2026 Salı 09:10
  • YDP seçim kampına giriyor13 Temmuz 2026 Pazartesi 19:33
  • HIV Konusunda Bakanlıktan Açıklama13 Temmuz 2026 Pazartesi 18:51
  • Sıla Usar İncirli: "Halkın gündemi siyasi hesaplar değil, geçim, adalet ve değişimdir"13 Temmuz 2026 Pazartesi 18:46
  • Hasipoğlu: Kadınların güçlendirilmesi, toplumların geleceğine yapılan stratejik yatırımdır13 Temmuz 2026 Pazartesi 15:16
  • Yaylalı: Çalışanın eriyen alım gücü pazarlık konusu değildir13 Temmuz 2026 Pazartesi 15:15
  • Avrupa Komisyonu, Raffaele Fitto’yu Komisyonun Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atadı13 Temmuz 2026 Pazartesi 15:14
  • Çarşamba ve perşembe sis bekleniyor13 Temmuz 2026 Pazartesi 14:46
  • Erhürman: Gayet iyiyim, yorgunluğa bağlı küçük bir rahatsızlık…13 Temmuz 2026 Pazartesi 12:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti