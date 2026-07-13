  • BIST 14092.02
  • Altın 6048.11
  • Dolar 46.9938
  • Euro 53.5768
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Sıla Usar İncirli: "Halkın gündemi siyasi hesaplar değil, geçim, adalet ve değişimdir"

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümet ortakları arasında seçim tarihi ve seçim sistemi üzerinden yaşanan tartışmaları sert sözlerle eleştirdi.
Sıla Usar İncirli: "Halkın gündemi siyasi hesaplar değil, geçim, adalet ve değişimdir"

Yazılı açıklama yapan İncirli, hükümetin seçim tarihi ve seçim yöntemine ilişkin yürüttüğü tartışmaların "ciddiyet sınırını çoktan aştığını" savunarak, halkın asıl beklentisinin kötü yönetimin sona ermesi olduğunu ifade etti.

İncirli, toplumun yolsuzluk iddiaları, usulsüzlükler, sahtekârlıklar, skandallar ve yaşanan olaylara rağmen hesap vermeyen yönetim anlayışından yorulduğunu belirterek, "İnsanlar artık bu anlayıştan bıktı, usandı" dedi.

Seçimlerle ilgili konuların siyasi partilerin ya da siyasetçilerin çıkarlarına göre şekillendirilemeyeceğini vurgulayan İncirli, demokratik ülkelerde seçim takvimi ve seçim sisteminin demokrasinin gerekleri doğrultusunda belirlenmesi gerektiğini söyledi.

"Takvimi çıkarına göre kuran, sistemi hesabına göre biçen bir anlayış, demokrasiyi değil, kendini korumaya çalışıyor demektir" ifadelerini kullanan İncirli, hükümet ortaklarının siyasi hesaplarla sürekli yeni seçim tarihi ve seçim sistemi tartışmaları açtığını öne sürdü.

Açıklamasının sonunda hükümete seslenen İncirli, halkın gerçek gündeminin siyasi hesaplar olmadığını belirterek, "Halkın gündemi geçimdir, adalettir, iyi yönetimdir. Ve en önemlisi değişimdir. Halk son sözü söylemek için sabırsızlıkla beklemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çarşamba ve perşembe sis bekleniyor13 Temmuz 2026 Pazartesi 14:46
  • Erhürman: Gayet iyiyim, yorgunluğa bağlı küçük bir rahatsızlık…13 Temmuz 2026 Pazartesi 12:57
  • Ercan Havalimanı çevresinde drone yasağı 1 ay daha uzatıldı13 Temmuz 2026 Pazartesi 11:50
  • Rum basını: Erhürman ve Hristodulidis, Holguin'in AB temaslarının sonucunu bekliyor13 Temmuz 2026 Pazartesi 11:48
  • 6 Aralık Masada, Karma Oy Tarih Oluyor, Baraj %4'e İnebilir13 Temmuz 2026 Pazartesi 09:23
  • Erken Genel Seçim: 6 Aralık için düğmeye basıldı13 Temmuz 2026 Pazartesi 09:21
  • Yedek subay aday adaylarına son yoklama uyarısı: Son tarih bugün!13 Temmuz 2026 Pazartesi 08:51
  • Sıcakların etkisi sürüyor13 Temmuz 2026 Pazartesi 08:49
  • 2 saatlik elektrik kesintisi13 Temmuz 2026 Pazartesi 08:48
  • KHK sınavlarında katılım yüzde 74,5 oldu13 Temmuz 2026 Pazartesi 08:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti