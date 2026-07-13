Sıla Usar İncirli: "Halkın gündemi siyasi hesaplar değil, geçim, adalet ve değişimdir"

Yazılı açıklama yapan İncirli, hükümetin seçim tarihi ve seçim yöntemine ilişkin yürüttüğü tartışmaların "ciddiyet sınırını çoktan aştığını" savunarak, halkın asıl beklentisinin kötü yönetimin sona ermesi olduğunu ifade etti.

İncirli, toplumun yolsuzluk iddiaları, usulsüzlükler, sahtekârlıklar, skandallar ve yaşanan olaylara rağmen hesap vermeyen yönetim anlayışından yorulduğunu belirterek, "İnsanlar artık bu anlayıştan bıktı, usandı" dedi.

Seçimlerle ilgili konuların siyasi partilerin ya da siyasetçilerin çıkarlarına göre şekillendirilemeyeceğini vurgulayan İncirli, demokratik ülkelerde seçim takvimi ve seçim sisteminin demokrasinin gerekleri doğrultusunda belirlenmesi gerektiğini söyledi.

"Takvimi çıkarına göre kuran, sistemi hesabına göre biçen bir anlayış, demokrasiyi değil, kendini korumaya çalışıyor demektir" ifadelerini kullanan İncirli, hükümet ortaklarının siyasi hesaplarla sürekli yeni seçim tarihi ve seçim sistemi tartışmaları açtığını öne sürdü.

Açıklamasının sonunda hükümete seslenen İncirli, halkın gerçek gündeminin siyasi hesaplar olmadığını belirterek, "Halkın gündemi geçimdir, adalettir, iyi yönetimdir. Ve en önemlisi değişimdir. Halk son sözü söylemek için sabırsızlıkla beklemektedir" değerlendirmesinde bulundu.