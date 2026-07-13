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28. Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası’nda minikler sahada buluştu

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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) unutulmaz Genel Sekreterlerinden Naci Talat anısına bu yıl 28’incisi düzenlenen Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası tüm heyecanıyla devam ediyor.
28. Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası’nda minikler sahada buluştu

Turnuva kapsamında düzenlenen 10 yaş altı (U10) kategorisi karşılaşmalarında çocuklar futbol heyecanı yaşadı. Gönyeli Spor Kulübü Akademi Sahası’nda gerçekleştirilen mücadelelerde; Gönyeli, Değirmenlik, Cihangir, Vadili, DTB, Göçmenköy, Kaymaklı ve GHE takımları karşı karşıya geldi.

Çocukların centilmence mücadele ettiği karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde, turnuvaya katılan tüm sporculara madalya ve ödülleri CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli tarafından verildi. Törende tüm çocukların eşit şekilde ödüllendirilmesiyle sporun birleştirici ve kapsayıcı yönüne vurgu yapıldı.

Ödül töreninde konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, sporun sadece bir rekabet alanı olmadığını belirterek, sporun aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünü geliştiren önemli bir değer olduğunu ifade etti.

İncirli, turnuvaya katılan tüm çocukları gösterdikleri mücadeleden dolayı kutlayarak, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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