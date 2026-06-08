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Aziz Yıldırım:: Kazanan Fenerbahçe'dir

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Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda yeni başkanını seçti.
Aziz Yıldırım:: Kazanan Fenerbahçe'dir

Adaylar; Aziz Yıldırım ile Hakan Safi için saat 10'da başlayan oy kullanma işlemi 17'de sona erdi. Beyaz pusula Safi'yi, sarı pusula Yıldırım'ı temsil etti. Oy sayma işlemi ise 18.15'te başladı.

YILDIRIM 8 YIL SONRA YENİDEN

Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alırken Safi 9 bin 927 oyda kaldı. Kazanan adayın bu sonucu tarihin en yüksek oyu olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe'nin 35. Başkanı Aziz Yıldırım oldu. Yıldırım 8 yıl sonra başkan olarak geri döndü.

Kullanılan oy: 27 bin 387

Geçerli oy sayısı: 27 bin 172

Geçersiz oy sayısı: 135

Boş oy: 80

YILDIRIM'DAN KÜRSÜ KONUŞMASI: KAZANAN FENERBAHÇE'DİR

Yıldırım zafer sonrası şöyle konuştu:

Kazanan Fenerbahçe'dir. Hakan Safi bey ve herkesin bir araya gelmesini arzu ediyoruz. İnşallah hep beraber şampiyon oluruz. Birbirimize sarılacağız, ayrışmak yanlış. Biz içimizde ayrışmayacağız, buna müsaade etmeyeceğiz. Sözümü şampiyonluk. Gerekli olan takviye neyse 15 gün içinde yapacağız. Bugün bizi rekor oyla seçtiniz, borcumuzu ödeyeceğiz. Şampiyonluk borcumuzu ödemeden gitmeyeceğiz."

SAFİ'DEN AÇIKLAMA: TEBRİK EDİYORUM

Safi cephesi gelen sonuçların ardından tribününden ayrıldı ve Yıldırım'ı tebrik etti.

Safi seçim sonuçları sonrası yaptığı açıklamada, “Camiamız böyle istedi, camiamıza nefes ve heyecan getirmeye çalıştım. Ciddi yatırım ve transfer sözü verdim, kontratlarını da yaptığımızı söyledim. Takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor, eskiyle yaşamayı seviyor. Rakibimizi, tebrik ediyorum. İnşallah kendisi başarılı olur.” ifadelerini kullandı.

KATILIM SAYISI

Seçimde 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde 27 bin 138 üye oy kullandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Toplam kullanılan oy sayısı geçen seneyi geçecek gibi görünüyor. Katılım çok yüksek." dedi.

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU

Barış Göktürk

Mahmut Nedim Uslu

Nihat Özbağı

Mustafa Çağlar

Ahmet Önder Fırat

Cihan Kamer

Fatih Öztürk

Batuhan Özdemir

Tanju Kaya

Murat İman

Özgür Peker

Yusuf Buğra Tanık

Mehmet Aydın

Mehmet Selim Kosif

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