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Hasipoğlu: KKTC'de ilk kez eczacıların yanında çalışanlara prim desteği sağlanacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC'de ilk kez eczanelerde çalışan personele prim desteği sağlanacağını açıkladı.
Hasipoğlu: KKTC'de ilk kez eczacıların yanında çalışanlara prim desteği sağlanacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC'de ilk kez eczacıların yanında çalışanlara prim desteği sağlanacağını, kadın personele yüzde 100, erkek personele yüzde 80 prim desteği vereceklerini açıkladı.

Hasipoğlu, “Bu destekle hem istihdamın korunmasına hem de çalışanlarımızın sosyal güvenlik haklarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağız” dedi.

Çalışma Bakanı Hasipoğlu, Umut Öksüz başkanlığında göreve gelen Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin (KTEB) yönetimini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde,  Hasipoğlu, yeni yönetime görevinde başarı dileyerek, KTEB ile iş birliğinin yeni dönemde daha da güçleneceğini söyledi.

Hasipoğlu, eczacıların beklentilerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini ele alarak  görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, bu alanda somut adımlar atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Çalışma Bakanı Hasipoğlu, eczacıların yanında çalışanların prim desteği kapsamına alınması konusunda önemli bir çalışma yürüttüklerini kaydederek, ilk kez eczacıların yanında çalışanlara yönelik prim desteği sağlanması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Hasipoğlu, eczanelerde çalışan kadın personele yüzde 100, erkek personele yüzde 80 prim desteği vereceklerini 

Hasipoğlu, “Bu destekle hem istihdamın korunmasına hem de çalışanlarımızın sosyal güvenlik haklarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Sigorta reçetelerinde eczacıların meslek hakkı konusunda çalışma yapılması amacıyla bir komite kurulması kararı ürettiklerini de belirten Hasipoğlu, KTEB ile sosyal güvenlik alanındaki iş birliklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

ÖKSÜZ

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz ise kabulde, birliğin en önemli hedeflerinden birinin sosyal sigorta reçetelerinde eczacıların meslek hakkının korunması olduğunu söyledi. Öksüz, bu konuda Türkiye’de uygulanan modelin örnek alındığını ifade etti.

Eczacılar Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki iş birliğinin yeniden güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Öksüz, somut adımlar atılarak iş birliğinin daha da geliştirilmesi temennisinde bulundu.

KTEB Başkanı Umut Öksüz, birliğin hedeflerini içeren dosyayı Bakan Hasipoğlu’na sundu.

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