Girne'de Alkollü Sürücü İşletmenin Çitlerine Çarptı

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Semih Sancar Caddesi üzerinde meydana geldi.
145 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen Yusuf Temirtekin (40), yönetimindeki FU 347 plakalı araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına çıktı. Araç, kaldırım üzerinde bulunan bir işletmeye ait ahşap çitlere çarparak durabildi.
Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, işletmeye ait çitlerde maddi hasar meydana geldi.
Polis, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya neden olan sürücü Yusuf Temirtekin'i tutukladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.