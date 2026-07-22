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1 Ağustos'a kadar 12.00-16.00 saatleri arasında güneş altında çalışma yasaklandı!

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Meteoroloji Dairesi'nin yüksek sıcaklık tahminleri doğrultusunda aldığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 Ağustos'a kadar 12.00-16.00 saatleri arasında güneş altında çalışma yasaklandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle açık alanda çalışma saatlerine ilişkin aldığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, KKTC Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklığı tahminleri ve İş Sağlığı ile Güvenliği kapsamında yüksek hava sıcaklığı altında çalışmanın oluşturduğu riskler dikkate alınarak, 22 Temmuz-1 Ağustos 2026 tarihleri arasında, her iki tarih de dahil olmak üzere, 12.00-16.00 saatleri arasında açık havada, güneş altında çalışma yapılması yasaklandı.

Kararın, 22/1992 sayılı İş Yasası'nın 36'ncı maddesi uyarınca alındığı belirtilirken, düzenlemenin açık alanda güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunmasını amaçladığı ifade edildi.

Tebliğde ayrıca, meskun mahal dışında yürütülen tarım ve inşaat sektörü çalışmalarında işverenlerin işe başlama saatlerini daha erken belirleyebileceği kaydedildi. Erken işe başlama uygulaması kapsamında, inşaat sahalarında agrega, hazır beton, diğer inşaat malzemeleri ile iş makinelerinin taşınmasının da yapılabileceği belirtildi.

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