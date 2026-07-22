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Holguin, Brüksel ve Ankara Temaslarında Bulunacak

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Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gelecek hafta gerçekleştireceği Kıbrıs ziyareti öncesinde Brüksel ve Ankara’da temaslarda bulunacak.
Holguin, Brüksel ve Ankara Temaslarında Bulunacak

Holguin, çarşamba günü Brüksel’de Avrupa Komisyonu’nun yeni atanan Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto ile bir araya gelecek. Rum Basınına göre Holguin’in ayrıca Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile de görüşmesi bekleniyor.
Brüksel temaslarının ardından Ankara’ya geçecek olan Holguin’in, cuma günü Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Anka Haber Ajansı’nin haberine göre, Kıbrıs meselesine ilişkin son dönemde hız kazanan diplomatik temaslarla, tarafların pozisyonları ve Guterres’in ziyareti sırasında ele alınması planlanan konuların değerlendirilmesi bekleniyor.

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