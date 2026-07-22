Şampiyon Caesar Larnaka Gençler Birliği'ne Avrupa'dan Üç Ülkeden Turnuva Daveti

Son üç sezonda 10 kupa kazanan ve 2025-2026 sezonunu da lig şampiyonu olarak tamamlayan İskele temsilcisi, Fransa, Arnavutluk ve Kosova'da düzenlenecek organizasyonlara resmi davetler aldı.

Uluslararası arenada da başarılı sonuçlara imza atan Caesar Larnaka Gençler Birliği, 2024 yılında Kosova'nın Prizren ve Kukës kentlerinde katıldığı turnuvalarda sergilediği performansla ülkeyi başarıyla temsil etmişti. Bu performansın ardından kulübe Avrupa'nın farklı ülkelerinden yeni organizasyon davetleri ulaştı.

Fransa'daki Uluslararası Turnuvaya Resmi Davet

Kulübe ulaşan davetler arasında en dikkat çekeni Fransa'dan geldi. Caesar Larnaka Gençler Birliği, 22-23 Ağustos 2026 tarihlerinde Paris'te düzenlenecek Deauville Uluslararası Basketbol Turnuvasına resmi olarak davet edildi.

POM'S Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda dört takım mücadele edecek. İki gün sürecek turnuvada takımlar 12'şer sporcudan oluşacak, karşılaşmalar ise 4 periyot üzerinden 10'ar dakika olarak oynanacak.

Turnuvanın ilk gününde sıralama karşılaşmaları yapılırken, ikinci gün üçüncülük ve final maçlarıyla organizasyon tamamlanacak.

Arnavutluk ve Kosova'dan da Davet

Fransa'nın yanı sıra, Eylül ayında Arnavutluk ve Kosova'da düzenlenecek uluslararası basketbol organizasyonları için de Caesar Larnaka Gençler Birliği'ne resmi davet gönderildi.

Kulüp yönetimi, Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen davetlerin son yıllarda elde edilen sportif başarıların ve kulübün uluslararası alanda kazandığı saygınlığın önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, KKTC basketbolunu uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Yılmabaşar: "KKTC'yi ve İskele'yi En İyi Şekilde Temsil Edeceğiz"

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Asbaşkanı ve Basketbol Şube Başkanı Erkut Yılmabaşar, Fransa, Arnavutluk ve Kosova'dan gelen davetlerin yönetim kurulu tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Yılmabaşar, kulübün imkanlar doğrultusunda hangi turnuvalara katılacağına karar verileceğini belirterek, "93 yıllık köklü geçmişiyle asırlık bir çınar olma yolunda ilerleyen Larnaka Gençler Birliği olarak, uluslararası organizasyonlarda KKTC'yi ve İskele'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.