  • BIST 12433.5
  • Altın 6811.86
  • Dolar 44.5989
  • Euro 52.3513
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABinyamin Netanyahu’dan İran'la anlaşma şartı: Uranyum ülkeden çıkarılsın, Hürmüz açılsın

Büyük Kadınlar Ligi Başladı: Yunuslar ve Koop galibiyetle

» »
Büyük Kadınlar Ligi Başladı: İlk Haftada Tempolu Mücadeleler
Büyük Kadınlar Ligi Başladı: Yunuslar ve Koop galibiyetle

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Kadınlar Ligi, oynanan iki heyecan dolu karşılaşmayla başladı. Sezonun açılış haftasında hem skorlar hem de sahadaki mücadele, ligin yine yüksek tempoda geçeceğinin sinyallerini verdi.

Koop’tan Kontrollü Galibiyet

Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Koop, Base Kyrenia karşısında baştan sona kontrollü bir oyun sergileyerek parkeden 62-47 galip ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Koop, ilk periyodu 21-12 önde kapatarak ritmini erkenden buldu. İkinci çeyrekte Base Kyrenia’nın direnç göstermesiyle fark azalsa da, Koop devre arasına 33-28 üstün girmeyi başardı.

Üçüncü periyotta savunma sertliğini artıran Koop, rakibine kolay sayı şansı tanımadı ve bu bölümü 15-11 önde tamamladı. Son çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde tutan ekip, farkı yeniden açarak karşılaşmayı kazanmayı bildi.

Koop’ta Judel Ndangi Masiala, ortaya koyduğu 14 sayı ve 16 ribaundluk performansla maçın en etkili ismi olurken, double-double başarısıyla galibiyette kilit rol oynadı.

Caesar Larnaka GB - DAÜ’den Kritik Zafer

İskele Spor Salonu’nda oynanan haftanın diğer mücadelesi ise büyük çekişmeye sahne oldu. Caesar Larnaka GB - DAÜ ile Akdeniz SB arasındaki karşılaşmada tam anlamıyla bir denge savaşı yaşandı. Mücadelede 15 kez liderlik değişimi yaşanırken, skor 8 kez eşitlendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Akdeniz SB, ilk periyotta üstünlüğü eline aldı. Vanessa Ugwo’nun skorer oyunu dikkat çekti. Ancak ikinci çeyrekte toparlanan Caesar Larnaka GB - DAÜ, oyunu dengeleyerek devreye ortak oldu.

Üçüncü periyot, maçın kırılma anı oldu. Caesar Larnaka GB - DAÜ bu bölümde yakaladığı 21-12’lik seriyle öne geçerek son çeyreğe avantajlı girdi.

Final periyodunda iki takım da galibiyet için büyük mücadele ortaya koyarken, son anlarda daha az hata yapan taraf Caesar Larnaka GB - DAÜ oldu ve parkeden 69-59 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın yıldızı ise attığı 24 sayıyla takımını sırtlayan Arzum Arslanyürek oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti