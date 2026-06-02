Türkiye'de Biyometrik veriyle mesai takibi yasaya aykırı bulundu

Oybirliğiyle alınan ilke karar, Resmi Gazete‘de yayınlandı.
Kurul çalışanların mesai takibinin parmak izi, retina taraması, yüz ve el geometrisi, ses tınısı gibi biyometrik verilerle yapılmasının kişinin açık rızası olsa bile kabul edilemeyeceğine karar verdi.
Mesai takibinin şifreli kart, PIN tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri, RFID/NFC kimlik kartları ya da denetçi gözetiminde elle giriş gibi alternatif yollarla sağlanması gerektiğine hükmedildi.
Kararda Kişisel Verileri Koruma Kanunu gözetildi.
