Sahte Sürücü Ehliyeti Soruşturmasında 4 Tutuklama Daha

Girne’de sahte sürücü ehliyeti belgeleri kullanılarak KKTC sürüş ehliyeti çıkarılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada dört kişi daha tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Ekim 2025 ile Nisan 2026 tarihleri arasında, KKTC’de ikamet eden ve sürüş ehliyeti bulunmayan yabancı uyruklu kişilerin, yurt dışında sahte olarak düzenlenen sürüş ehliyetlerini KKTC’ye getirerek Girne’de faaliyet gösteren bir şoför okuluna ibraz ettikleri tespit edildi.

Söz konusu sahte belgelerin tedavüle sürülmesiyle, bu kişilerin ehliyetlerini KKTC sürüş ehliyetine çevirerek sahtekârlıkla kayıt yaptırdıkları ve bu yolla para temin ettikleri belirlendi.

Soruşturmanın ilk aşamasında zanlı olarak görülen M.R. (32), M.D.S.I. (30), J.İ. (33), U.B. (23), I.H.S. (24), Z.M. (35) ve S.U. (42) tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantılı oldukları tespit edilen M.D.S.H. (22), U.N. (44), M.E. (32) ve M.A. (28) da tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

