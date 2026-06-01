Alkollü Sürücü Orta Refüjdeki Bariyerlere Çarptı

Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu tespit edilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki oto korkuluklara çarptı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Zuhal Üslen (22), 82 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki JV 396 plakalı salon araçla Güzelyurt istikametine doğru seyretmekte olduğu sırada, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, orta refüjde bulunan oto korkuluklara çarparak durabildi.

Kazada yaralanan olmazken, sürücü hakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

