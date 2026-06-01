Akademi ile Sivil Toplum Yakın Doğu Üniversitesi’nde Buluştu!

Verilen mücadeleler ve hayata geçirilen dayanışma projeleri, sahada deneyim kazanan gençlere ilham verdi.

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin Atatürk Eğitim Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi iş birliğinde düzenlenen “Disiplinler Arası Topluma Hizmet Çalıştayı”, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Akademisyenler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bir araya getiren çalıştayda, toplumsal fayda odaklı projeler ve sürdürülebilirlik yaklaşımı ele alındı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan çalıştayın açılış konuşmasını, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay yaptı. İki oturumda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilirlik ve Toplum Hizmet” panelinin moderatörlüğünü ise Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eş Başkanı Prof. Dr. Fahriye Altınay üstlendi. Panelde, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) Başkanı Rabia Özcömert ile Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Çoşkuner Doğru konuşmacı olarak yer aldı.

Toplumsal sorumluluk çalışmalarının farklı disiplinler çerçevesinde ele alındığı çalıştayda, sivil toplum örgütlerinin verdiği mesajlar da dikkat çekti. KİKEV Başkanı Bahire Çoşkuner Doğru, yaşadığı işitme kaybına rağmen “sessizliğin sesi olmak” için verdiği mücadeleyi anlatarak toplumsal farkındalığın önemine vurgu yaptı. ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert ise kadın üretimini destekleyen atölyeler, aşevi çalışmaları ve üniversitelerle kurulan iş birlikleri sayesinde gençlerin saha deneyimi kazandığını, sosyal projelerin ise daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu ifade etti. Böylece çalıştay, akademinin kampüs sınırlarını aşarak topluma doğrudan dokunan bir dayanışma modeline dönüşebileceğini ortaya koydu. Etkinliğin sonunda, Diş Hekimliği Fakültesi’nden Prof. Dr. Seçil Aksoy tarafından, katkılarından dolayı Rabia Özcömert ve Bahire Coşkuner Doğru’ya teşekkür plaketi takdim edildi.

Topluma hizmet anlayışı farklı disiplinlerle birlikte büyüyor!

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin ürünlerinin sergi ve kermesinin yer aldığı çalıştayda ayrıca; öğrenci posterleri ve sergiler de katılımcılarla buluştu. Eğitim Fakültesi’nden Uzman Hulin Sıddık, Uzman Ayşe Öztoprak ve Prof. Dr. Zehra Altınay’ın yürüttüğü projeler çerçevesinde öğrenciler, iki farklı sivil toplum örgütü ile iş birliği yaparak el işi çalışmaları hazırladı. Üretilen çalışmaların ZAYDER ve KİKEV yararına satışa sunulması ise etkinliğin toplumsal dayanışma yönünü öne çıkardı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay, çalıştayın üniversite ile toplum arasındaki bağı güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Topluma hizmet uygulamalarının öğrencilere girişimcilik, empati ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırdığını vurgulayan Prof. Dr. Altınay, Diş Hekimliği ve farklı fakültelere yürütülen iş birliklerinin, geleceğin hekim ve öğretmenlerinin toplumsal dönüşümde aktif rol almasına katkı sağladığını ifade etti.

Sessizliğin sesi oldu, mücadeleden hiç vazgeçmedi!

Panelde konuşan KİKEV Başkanı Bahire Coşkuner Doğru, yaşam hikayesi ve toplumsal mücadele deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Doğru, “Engelli olsun ya da olmasın herkesin hayatla verdiği bir mücadele var. Önemli olan, karşılaşılan engellere rağmen yoluna devam edebilmek” ifadelerini kullandı. 26 yaşında işitme kaybı yaşadığını anlatan Bahire Coşkuner Doğru, bu süreçte uzun yıllar toplumdan uzaklaştığını ancak zamanla yaşadığı zorlukları toplumsal farkındalık mücadelesine dönüştürdüğünü söyledi. “İşitme cihazımı yıllarca saçlarımla sakladım. Kendimi toplumdan soyutladığım bir dönem yaşadım. Ancak sonrasında daha güçlü bir şekilde hayata karıştım ve gönüllü çalışmalarla farkındalık yaratmaya başladım” diyen Doğru, maruz kaldığı tüm olumsuzluklara rağmen pes etmediğini belirtti. Vakfın kuruluş sürecine de değinen Doğru, “Sessizliğin sesi olmak için mücadele ettim. Önce kendime, ardından topluma dokunmaya çalıştım” sözleriyle toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Gençler saha deneyim kazanırken, sosyal projeler ileriye taşınıyor!

Panelde konuşan ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert de, dernek bünyesinde yürüttükleri sosyal sorumluluk çalışmalarını ve sürdürülebilir dayanışma modelini anlattı. Topluma hizmet anlayışını üretim odaklı bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Özcömert, bu doğrultuda “İhtiyacı Değil Üreten Kadın Atölyesi”ni hayata geçirdiklerini söyledi. Kadınların terzilik, dikim ve nakış çalışmalarıyla üretime katıldığını ifade eden Özcömert, “Kadınlarımız hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de elde edilen gelirle çocukların eğitimine ve derneğimizin ihtiyaçlarına destek oluyor” dedi.

Dernek bünyesinde kurdukları aşeviyle ihtiyaç sahibi bireylere sıcak yemek ulaştırdıklarını belirten Özcömert, dayanışmanın toplumun farklı kesimlerinden gelen desteklerle büyüdüğünü vurguladı. Üniversitelerle yapılan iş birliklerinin önemine de değinen Özcömert, stajyer öğrencilerin sahada aktif görev almasının topluma hizmet çalışmalarını güçlendirdiğini söyledi. “Üniversitelerin bizlere açtığı kapılar sayesinde gençler saha deneyimi kazanırken, bizler de sosyal projelerimizi daha ileriye taşıyabiliyoruz” ifadelerini kullanan Özcömert, Yakın Doğu Üniversitesi yönetimine ve akademisyenlere katkılarından dolayı teşekkür etti.