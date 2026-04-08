  • BIST 12433.5
  • Altın 6495.18
  • Dolar 44.3489
  • Euro 51.3612
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİstanbul'da İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde çatışma

NASA Bilim İnsanı Sidd Bikkannavar Yakın Doğu Koleji Öğrencileri ile Buluştu!

» »
Artemis II görevinin devam ettiği günlerde gerçekleşen seminer, öğrencilere ilham veren bir bilim buluşmasına dönüştü.
NASA Bilim İnsanı Sidd Bikkannavar Yakın Doğu Koleji Öğrencileri ile Buluştu!

Uzun yıllardır NASA’da görev yapan bilim insanı Sidd Bikkannavar, Yakın Doğu Koleji’nde öğrencilerle buluşarak Hubble ve James Webb teleskopları üzerinden uzay teknolojilerinin gelişimini ve NASA’daki deneyimlerini paylaştı. Artemis II görevinin devam ettiği günlerde gerçekleşen seminer, öğrencilere ilham veren bir bilim buluşmasına dönüştü.

Artemis II, 1 Nisan 2026’da dört astronotla başarıyla fırlatılarak insanlığı 50 yılı aşkın bir aradan sonra yeniden Ay çevresine taşıdı. İniş içermeyen bu görevde Orion kapsülü Ay’ın etrafında dolanıp yerçekimini kullanarak dönüşe geçti ve şu anda Dünya’ya geri yolculuğunu sürdürüyor. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’da uzun yıllardır uzay teleskop programlarında çalışan bilim insanı Sidd Bikkannavar ise aynı günlerde Yakın Doğu Koleji öğrencileri ile buluştu.

Yakın Doğu Koleji’nde gerçekleştirilen seminerde öğrencilerle buluşan Bikkannavar, “Hubble” ve “James Webb” teleskopları başta olmak üzere NASA’nın geçmişten günümüze geliştirdiği uzay görüntüleme teknolojilerini anlattı. Dünya yörüngesinde görev yapan Hubble Uzay Teleskobu’nun, evrenin derinliklerinden elde ettiği yüksek çözünürlüklü görüntülerle astronomi alanında çığır açtığını belirten Bikkannavar, James Webb Uzay Teleskobu’nun ise kızılötesi gözlem yeteneği sayesinde evrenin ilk oluşum dönemlerine dair daha önce ulaşılamayan verilere erişim sağladığını söyledi. Bu teleskopların geliştirilme süreçlerini ve uzay gözlem teknolojilerinin yıllar içindeki evrimini sade ve anlaşılır bir dille aktaran Bikkannavar, aynı zamanda bu projelerde karşılaşılan mühendislik zorluklarını ve bu zorluklara yönelik geliştirilen çözümleri örneklerle paylaşarak öğrencilerin konuyu daha iyi kavramasına katkı sağladı. Seminer süresince merak ettikleri soruları da soran Yakın Doğu Koleji öğrencileri, ilham verici bir deneyim yaşamış oldu.

Raif Asvaroğlu: “Öğrencilerimizin merak duygusunu canlı tutmayı ve onları geleceğin bilim insanları olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.”

Etkinliğin öğrenciler üzerindeki etkisine dikkat çeken Yakın Doğu Koleji Müdürü Raif Asvaroğlu, “Dünyanın en saygın bilim kurumlarından biri olan NASA’da uzun yıllardır görev yapan Sayın Sidd Bikkannavar’ı okulumuzda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Öğrencilerimizin böylesine değerli bir bilim insanıyla bir araya gelerek uzay teknolojileri hakkında doğrudan bilgi edinmeleri, onların bilimsel meraklarını ve gelecek vizyonlarını güçlendiren son derece kıymetli bir deneyim oldu” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Koleji olarak, öğrencilerini akademik bilgiyle donatırken onları küresel gelişmeleri takip eden, bilimsel düşünceyi benimseyen ve geleceğin dünyasında söz sahibi olabilecek bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Asvaroğlu, “Sayın Bikkannavar’ın paylaştığı deneyimlerin ve ilham verici anlatımının öğrencilerimiz üzerinde uzun vadeli etkiler bırakacağına inanıyorum. Başta Sayın Bikkannavar olmak üzere bu anlamlı buluşmanın gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğru Kişiyi Seçmek Hiç Bu Kadar Komik Olmamıştı!22 Mart 2026 Pazar 11:25
  • YDÜ Kampüsünde yayalara çarptılar!20 Mart 2026 Cuma 12:21
  • Kadınların Hikayesi Yakın Doğu Üniversitesi’nde Anlatıldı!10 Mart 2026 Salı 13:39
  • Her İşaret Önemli: Çocuklarda Kanserin İlk Sinyalleri08 Mart 2026 Pazar 19:50
  • Perde Gençler İçin Açılıyor!03 Mart 2026 Salı 20:42
  • Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ramazan’ı Kabe’de Karşıladı!03 Mart 2026 Salı 09:34
  • YDÜ Mali Kriz İddiaları Gündemde24 Şubat 2026 Salı 10:48
  • Yapay Zeka Çağında İletişimin Geleceği Kıbrıs’ta Tartışılacak!23 Şubat 2026 Pazartesi 12:36
  • Ramazan’da Kan Şekeri Dalgalanmasına Dikkat!22 Şubat 2026 Pazar 17:57
  • Üç Usta Oyuncu “Aşk Listesi” ile Yakın Doğu Üniversitesi’nde Sahne Alacak22 Şubat 2026 Pazar 17:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti