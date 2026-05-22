İlhaiyat'ta erkek çocuklara taciz olayı! Aile Birliği tepki, gösterdi!

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği, okulda yaşanan adli olayın ardından tüm resmi adımların atıldığını ifade ederek, "Evlatlarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir duruma kesinlikle tolerans gösterilmeyecektir" açıklamasında bulundu.
Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği, okulda bazı öğrencilere yönelik meydana gelen adli vakayla ilgili gereken tüm resmi adımların atıldığını kaydederek,  “okul yönetiminin konuyu örtbas ettiği veya hasır altı etmeye çalıştığı” yönündeki iddiaları reddedildi.

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitim alması en büyük önceliğimizdir” denilerek, okulda yaşanan olayla ilgili Okul Aile Birliği ve Okul Yönetiminin iş birliğiyle en ivedi şekilde gereken tüm resmi adımların atıldığı kaydedildi.

-“EVLATLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN HİÇBİR DURUMA KESİNLİKLE TOLERANS GÖSTERİLMEYECEKTİR”

Adli ve idari süreçlerin tamamının başlatıldığı, çocukların üstün yararı ve menfaati gözetilerek, büyük bir hassasiyetle hukuki sürecin yakından takip edildiği ifade edilen açıklamada, “Evlatlarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir duruma kesinlikle tolerans gösterilmeyecektir” vurgusu yapıldı.

“Bazı çevreler tarafından ortaya atılan, okul yönetiminin konuyu örtbas ettiği veya hasır altı etmeye çalıştığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddediyor ve maksatlı olduğunu biliyoruz” denilen açıklamada, sürecin ilk andan itibaren gerekli hassasiyet gösterilerek, ilgili makamlarla iş birliği içerisinde yürütüldüğü belirtildi.

-“RESMİ GELİŞMELER OLDUKÇA KAMUOYU BİLGİLENDİRİLMEYE DEVAM EDİLECEK”

Bazı sendika ve medya çevrelerine, sürecin hassasiyeti gözetilerek, okulu, eğitim camiasını ve milli-manevi değerleri yıpratıcı yayın ve açıklamalardan uzak durmaları çağrısı yapılan açıklamada, öğrenci ve ailelerin mahremiyetine zarar verilmeden, resmi gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği kaydedildi.

