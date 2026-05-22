NASA, Mars’ın nadir görüntülerini yayınladı

Metalik bir asteroide doğru yolculuğunu sürdüren NASA’nın Psyche uzay aracı, Mars’ın yakınından geçerek kızıl gezegenin nadir görülen fotoğraflarını çekti. Ekim 2023’te fırlatılan Psyche, Mars ve Jüpiter’in yörüngeleri arasında, ana asteroit kuşağının dış kısmında yer alan “16 Psyche” asteroitine doğru ilerliyor.

Yeryüzünden ve uzay teleskoplarından yapılan gözlemler, bu uzay kayasının yüksek derecede yansıtıcı metalik bir yüzeye sahip olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları, bu büyük metalik asteroitin; Dünya, Mars, Merkür ve Venüs gibi gezegenlerin en iç katmanlarına benzer şekilde, erken dönem bir gezegen yapı taşının çıplak kalmış çekirdeği olabileceğini tahmin ediyor.

Kütleçekim sapanı ile hız artışı sağlandı

Uzay aracının 3,6 milyar kilometrelik yolculuğunda yakıt tasarrufu sağlamak, güneş-elektrikli itki sistemini desteklemek ve rotasını ayarlamak amacıyla uçuş planına Mars yakın geçişi dahil edildi.

Psyche, 15 Mayıs’ta kızıl gezegenin etrafından dönerken, Mars’ın kütleçekim kuvveti doğal bir sapan görevi görerek uzay aracının hızını saatte bin mil (yaklaşık 1600 km) artırdı ve yörünge düzlemini Güneş’e göre yaklaşık 1 derece değiştirdi.

NASA’nın Kaliforniya’daki Jet İtki Laboratuvarı’ndan navigasyon sorumlusu Don Han, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mars’ın uzay aracına sağladığı ivmeyi onayladık. Şu anda 2029 yazında asteroit Psyche’ye ulaşacak şekilde rotamızda ilerliyoruz” dedi.

Test sürüşü ve nadir fotoğraflar

Yakın geçiş sırasında Mars yüzeyine 4 bin 609 kilometre kadar yaklaşan Psyche, tüm bilimsel araçlarını ve kameralarını çalıştırarak hedef asteroide ulaştığında yapacağı operasyonların bir provasını gerçekleştirdi. Uzay aracının yüksek bir açıdan yaklaşması, Mars’ın güneş tarafından aydınlatılan ince bir hilal şeklindeki nadir görüntülerinin yakalanmasını sağladı.

Arizona Eyalet Üniversitesi’nden görüntüleme ekibi lideri Jim Bell, yaklaşma sırasındaki ince hilal görünümünün ve geçiş sonrasındaki “neredeyse dolunay” manzarasının, kameraların kalibrasyonu ve görsel arşiv için eşsiz fırsatlar sunduğunu belirtti.

Kameralar; Mars’ın güney kutbundaki buz örtüsünü, yüzeydeki devasa Huygens Krateri’ni, gece ve gündüz bölgelerini ve kraterler arasında rüzgarla savrulan toz hatlarını içeren binlerce fotoğraf kaydetti.

Ağustos 2029’da asteroide ulaşacak olan Psyche, gök cismini tamamen haritalandırmak için farklı irtifalarda yörüngeye girecek.

Eğer elde edilen veriler bu asteroitin antik bir gezegen çekirdeği olduğunu doğrularsa, Dünya ve Mars gibi gezegenlerin merkezindeki gizemlerin aydınlatılması için benzersiz bir laboratuvar elde edilmiş olacak.