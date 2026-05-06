  • BIST 14942.32
  • Altın 6804
  • Dolar 45.2231
  • Euro 53.1914
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Elon Musk'tan "Terminatör" uyarısı: Yapay zeka hepimizi öldürebilir

»
Elon Musk ile kurucu ortağı olduğu OpenAI arasındaki hukuk mücadelesi, yapay zekanın insanlık için oluşturabileceği varoluşsal risklerin tartışıldığı bir platforma dönüştü.
Elon Musk'tan "Terminatör" uyarısı: Yapay zeka hepimizi öldürebilir

OpenAI'ın kurumsal yapısı ve misyonuna ilişkin görülen davanın duruşmasında Musk, en kötü senaryoyu "Terminatör durumu" olarak nitelendirdi.

Gelişmiş yapay zeka sistemlerinin sıkı güvenlik önlemleri olmadan geliştirilmesi halinde kontrolden çıkabileceğini savunan Musk, "En büyük risk, yapay zekanın hepimizi öldürmesidir" dedi.

Davanın odağı kurumsal yapıdan "insanlığın bekasına" kaydı

Musk, davanın sadece bir yönetim anlaşmazlığı olmadığını, aksine uzun vadeli bir insanlık hayatta kalma meselesi olduğunu öne sürdü.

Davanın merkezinde Musk'ın, OpenAI'ın kâr amacı gütmeyen orijinal misyonundan saptığı ve büyük teknoloji firmalarıyla yapılan ortaklıklar sonrası tamamen kâr odaklı bir yapıya dönüştüğü iddiası yer alıyor.

Buna rağmen Musk, duruşma boyunca odağı kurumsal yönetimden yapay zekanın oluşturduğu tehlikelere kaydırdı. Gelişim hızının aşırı dikkat gerektirdiğini belirten Musk, sistemler daha özerk ve yetenekli hale geldikçe riskin arttığını savundu.

Mahkemede "bilim kurgu" gerginliği

Musk'ın "Terminatör" benzeri senaryolara yaptığı atıflar, mahkeme heyeti tarafından zaman zaman tepkiyle karşılandı. Hakimin, spekülatif argümanlar yerine hukuki dayanaklara odaklanılması yönündeki uyarılarına rağmen Musk, güvenlik kaygılarının OpenAI gibi kuruluşların operasyonel temelinde olması gerektiğini vurgulamaya devam etti.

OpenAI'dan Musk'a yanıt: "Rekabetçi pozisyon alma çabası"

OpenAI cephesi ise Musk'ın iddialarını reddederek, kâr amaçlı bir yapıya geçişin gelişmiş sistemleri ölçeklendirmek için gereken finansmanı sağlamak adına zorunlu olduğunu savundu.

Şirket yetkilileri ayrıca Musk'ın kendi rakip yapay zeka girişimlerine dikkat çekerek, bu hukuk mücadelesinin kısmen hızla büyüyen sektördeki rekabetçi konumlanma çabasıyla şekillendiğini öne sürdü.

Dava her ne kadar resmi olarak sözleşme yükümlülükleri ve kurumsal yapıya odaklanmış olsa da, yapay zeka dünyasının öncüleri arasındaki felsefi ayrışmayı; inovasyon önceliği ile güvenlik kısıtlamaları arasındaki çatışmayı gözler önüne seriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sosyal medyasız dinlenmenin yedi yolu18 Nisan 2026 Cumartesi 20:35
  • Trump: UFO belgeleri yakında yayımlanacak18 Nisan 2026 Cumartesi 15:54
  • Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü11 Nisan 2026 Cumartesi 08:39
  • Meta ve YouTube, 'bağımlılık yapmak'tan suçlu bulundu!26 Mart 2026 Perşembe 12:10
  • Epic Games 1000 kişiyi kovacak: Fortnite eskisi kadar popüler değilmiş25 Mart 2026 Çarşamba 14:24
  • Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'ya 375 milyon dolar ceza25 Mart 2026 Çarşamba 11:19
  • Jüri, Elon Musk'ı yatırımcıları yanıltmaktan suçlu buldu22 Mart 2026 Pazar 14:27
  • Kablolu kulaklıklar neden tekrar bu kadar popüler oldu?22 Mart 2026 Pazar 11:26
  • Fake-bot hesaplar gündemde! 50 Bin TL Çek tartışması!18 Mart 2026 Çarşamba 10:35
  • Çin'de geliştirilen batarya, elektrikli arabaların menzilini iki katına çıkarabilir04 Mart 2026 Çarşamba 13:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti