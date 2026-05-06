KTAMS: Yapılan değişiklikle yolsuzlukları haberleştirenler cezalandırılmak isteniyor

KTAMS, UBP‑DP‑YDP Hükümeti’nin Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndan oy çokluğuyla geçen Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın basın özgürlüğünü tehlikeye attığını açıkladı. Açıklamada, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma hakkı ve basın özgürlüğünün ayrılmaz demokratik değerler olduğu vurgulandı.

KTAMS, tasarının esas amacının kişi hak ve özgürlüklerini korumak değil, kendi yolsuzluklarını haberleştirenleri cezalandırmak olduğunu belirtti. Sendika, yasada “Masumiyet Karinesinin İhlali” başlığı altında getirilen düzenlemelerin gazetecilik faaliyetlerini hapis cezası tehdidi altına soktuğunu ve insan hakları ile basın özgürlüğü arasındaki hassas dengeyi zedelediğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, düzenlemenin kamu gücünü kullanan bazı siyasilerin yolsuzluk, usulsüzlük ve görevi kötüye kullanma iddialarında şeffaflığı ortadan kaldıracağı; gazetecilerin baskı altında hissettirilerek sindirilmesine zemin hazırlayacağı ve halkın doğru bilgiye erişim hakkını kısıtlayacağı ifade edildi.

KTAMS, yasanın yürürlüğe girmesi halinde demokratik değerlerin ciddi şekilde zarar göreceğini belirterek, yasanın basın özgürlüğünü güvence altına alacak şekilde revize edilmesini talep etti.