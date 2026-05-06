Uyuşturucudan beş tutuklu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da bugün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, K.T.(E-31) ile M.S.Ş.’nin (E-32) aracında ve üzerlerinde yapılan aramada 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 11 bin 300 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı. Sonrasında, K.T.’nin evinde de arama yapıldı ve aramada yaklaşık 35 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kaşık, hassas terazi ve öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen F.G.M.A.(E) tutuklandı.

-Gönyeli

Gönyeli’de ise dün saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından araç içerisinde şüpheli olarak görülen B.K.’nin (E-25) üzerinde ve aracında arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınırken, B.K. tutuklandı.