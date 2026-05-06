Grev askıya alındı

Özdemir Berova ödemelerin Cuma gününe kadar yapılacağını duyurdu: Kar-İş grevi askıya aldı
Grev askıya alındı

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), öğrenci taşımacılığı sektöründe dört aydır ödeme yapılmadığı gerekçesiyle başlattığı süresiz grev kapsamında bugün Maliye Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi.

Yaklaşık 60 otobüsün katıldığı eylemin ardından taraflar bir araya gelerek görüşme yaptı.

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), öğrenci taşımacılığı sektöründe dört aydır ödeme yapılmadığı gerekçesiyle başlattığı süresiz grev kapsamında bugün Maliye Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi. Yaklaşık 60 otobüsün katıldığı eylemin ardından taraflar bir araya gelerek görüşme yaptı. Görüşmenin ardından saat 13.00 itibarıyla ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, taşımacıların yaşadığı ödeme sorunlarının nedenlerini görüştüklerini belirterek, Maliye Bakanlığı’nın dün de bugün de yarın da evrakı tam olan dosyaların ödemesini yaptığını söyledi. Berova, yapılan görüşmelerde dosyaların gecikme nedenleri ile evrak eksikliklerinin ele alındığını ifade ederek, kontrollerin daha hızlı yapılabilmesi amacıyla tüm gün mesai yapılacağını açıkladı.

Eksik evrağı bulunmayan kişilerin ödemelerinin öncelikli olarak tamamlanacağını belirten Berova, daha sonra eksik evrakı bulunan dosyaların tamamlanması için çalışmalar yürütüleceğini kaydetti. Maliye Bakanı Berova, cuma günü mesai bitimine kadar tüm ödemelerin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Taşımacılık ödemelerinin bu ay içerisinde yapılabilmesi için geçen ay planlama gerçekleştirildiğini söyleyen Berova, ancak belge eksiklikleri nedeniyle ödeme süreçlerinde gecikme yaşandığını savundu. Sürecin hızlandırılması için çalışmaların yarından itibaren yoğun şekilde sürdürüleceğini de belirtti. Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu ise açıklamasında, benzer sorunların gelecek eğitim yılında yeniden yaşanmaması adına protokol hedefleri bulunduğunu ifade etti. Topaloğlu, taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından grevin yarından itibaren askıya alındığını duyurarak, öğrenci taşımacılığının yeniden başlayacağını açıkladı.

