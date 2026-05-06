  • BIST 15033.21
  • Altın 6849.8
  • Dolar 45.2204
  • Euro 53.3228
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Güney Kıbrıs'taki “Trozena” köyü İsrailliler tarafından satın alındı...

» »
Güney Kıbrıs’ın Limasol kazasına bağlı, terk edilmiş konumdaki “Trozena” köyü İsrailliler tarafından satın alındı; bölgede ev ve kamp alanı yapımı başladı.
Güney Kıbrıs'taki “Trozena” köyü İsrailliler tarafından satın alındı...

Fileleftheros gazetesi: “Trozena’ya İsraillilerden Devasa Yatırım – Bir Kıbrıs Köyü İsraillilerin Elinde” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, uzun yıllar önce sakinleri tarafından terk edilen “Trozena” köyüne İsrailliler tarafından büyük bir yatırım başlatıldığını yazdı.

Gazete, sosyal medyada söz konusu iddialara dair araştırma gerçekleştirdiklerini ve “Limasol Yerel Yönetim Örgütü” Başkanı Yannis Çuluftas’tan söz konusu haberleri doğruladıklarını yazdı.

Habere göre Çuluftas gazeteye yaptığı açıklamada, “bir şirketin 60 ev, kamp alanı ve şarap evi inşası için başvuruda bulunduğunu” belirtti.

Söz konusu köyün merkezinin belirli inşaat faaliyetlerine açık olmasına karşın köyün bulunduğu bölgenin tamamının “Natura 2000” sit alanı içerisinde kaldığını belirten gazete, köye inşaat gerçekleştirilebilmesi için çevre dairesinin olumlu rapor vermesinin gerekeceğini aktardı.

Politis gazetesi ise: “Trozena’ya Giriş Yasağı Yok” başlığı altında verdiği haberinde, “Arsos, Yerovasa (Yerovası) ve Trozena” Muhtarı Yannakis Yannaki’nin dün konuya ilişkin açıklamasında, İsrail yatırımı sebebiyle “Trozena” köyüne girişlere izin verilmediği iddiasını reddettiğini yazdı.

Habere göre Yannaki, söz konusu köyün son sakinini 1980 yılında köyü terk ettiğini, İsrail vatandaşı bir iş adamının ise köyde bulunan binaların yaklaşık yüzde 70’ini ve hatırı sayılır miktarda araziyi mal sahiplerinden satın alarak köye yatırım başlattığını vurguladı.

Köydeki kilisenin yıkılacağı iddialarının gerçekleri yansıtmadığını, hatta kilisede, bölgeye yatırım yapan şirketin finansmanıyla bakım gerçekleştirildiğini belirten Yannaki, kilisenin herkesin ziyaretine açık olduğunu ifade etti.

Yannaki ayrıca, köy içerisine girişlerde de bir yasak olmadığını belirtirken inşaat alanına giren ve kendi emniyetleri için bölgeden uzaklaşmaları istenen kişilerin bu iddiaları yaymış olabileceği görüşünü ortaya koydu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta yaz okulu uygulaması bu yıl da sürüyor04 Mayıs 2026 Pazartesi 11:08
  • Güney Kıbrıs'ta parlemento seçimi... İşte son anket...04 Mayıs 2026 Pazartesi 09:25
  • İngiliz turistler Güney Kıbrıs’tan uzaklaşıyor04 Mayıs 2026 Pazartesi 08:52
  • Güney Kıbrıs'ta 2 şap vakası daha02 Mayıs 2026 Cumartesi 18:37
  • Troodos’ta Kar Bekleniyor: Hava Soğuyor02 Mayıs 2026 Cumartesi 18:28
  • Türkiye'nin tepki gösterdiği Fransa ve Kıbrıs askeri anlaşması neleri öngörüyor?30 Nisan 2026 Perşembe 18:13
  • Hristodulidis Erhürman’a yanıt verdi30 Nisan 2026 Perşembe 18:09
  • “Sandy” skandalında FBI devrede: Soruşturmaya destek veriyor30 Nisan 2026 Perşembe 13:31
  • Güney Kıbrıs’ta kan donduran olay… Üvey kızına yıllarca cinsel istismar etti29 Nisan 2026 Çarşamba 11:56
  • Lefkoşa'da bir buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi28 Nisan 2026 Salı 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti