  • BIST 14943.05
  • Altın 6809.49
  • Dolar 45.2195
  • Euro 53.2112
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Çek takasında yeni dönem başlıyor: Elektronik Çek Takas Sistemi 21 Mayıs’ta devreye giriyor

» »
Bankalar Birliği, Merkez Bankası ile ortak yürütülen Elektronik Çek Takas Sistemi’nin 21 Mayıs’tan itibaren uygulanacağını açıkladı.
Çek takasında yeni dönem başlıyor: Elektronik Çek Takas Sistemi 21 Mayıs’ta devreye giriyor

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Elektronik Çek Takas Sistemi’nin (EÇTS) 21 Mayıs'tan itibaren devreye gireceğini açıkladı.

KKTC Merkez Bankası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği tarafından müştereken kurgulanan proje ile; mevcut çek takas sistemi dijital ortama taşınacak, bankalar arası çek takası ve mutabakatı işlemlerinin ayni işgünü içinde sonuçlandırılması sağlanacak.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada, Elektronik Çek Takas Sistemi’nin, KKTC Poliçeler Yasası’nda yapılan değişiklikler sonrasında çıkarılan mevzuat ve yapılan teknik çalışmalar kapsamında, çeklerin fiziksel olarak bankalar arasında taşınmasına gerek kalmadan görüntü ve verilerinin elektronik ortamda güvenli bir şekilde takas, mutabakat ve tahsil edilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirileceği belirtildi.

FİZİKİ ÇEK TAKASI SONA ERİYOR

Bankaların, birbirlerinin muhatabı oldukları çeklerin fiziki olarak ibraz edilmeksizin, hızlı ve güvenli bir şekilde takas ve mutabakat işlemlerinin yapılmasını sağlayacak EÇTS, mevcut çek takas sistemini dijital ortama taşıyarak ülkenin ödeme sisteminin bir parçası olan bankalar arası çek takası ve mutabakatı işlemlerinin ayni işgünü içinde sonuçlandırılmasını sağlayacak.

ÖDEME SİSTEMLERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Bankalar Birliği, ülke ödeme sisteminin aşama kaydetmesini sağlayacak EÇTS’nin, KKTC Merkez Bankası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği tarafından müştereken kurgulanan ve işletilen bir proje olarak hayata geçirildiği kaydetti.

AYNI GÜN İÇİNDE SONUÇLANAN İŞLEMLER

EÇTS’nin, çeklerin fiziksel olarak banka şubeleri arasında taşınma zorunluluğunu ortadan kaldıracağı, takas, mutabakat ve ödenme süresinin aynı işgünü içinde gerçekleşmesini sağlayacağı ve çeklerin ödenmesini hızlandıracağı belirtilen açıklamada, “Böylelikle, çeklerin nakde dönüşüm süreci kısalacak, hızlandırılmış takas süreci müşterilerin nakit akışlarını daha iyi planlamalarına olanak tanıyacak, çek üzerindeki bilgiler ve görüntüler elektronik ortamda güvenli bir şekilde transfer edileceğinden fiziki kaybolma veya çalınma riski asgariye inecek." ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuşturucudan beş tutuklu06 Mayıs 2026 Çarşamba 14:27
  • Grev askıya alındı06 Mayıs 2026 Çarşamba 13:53
  • Barolar Birliği basın toplantısını iptal etti06 Mayıs 2026 Çarşamba 13:51
  • Altuğra, partisinden istifa ettiğini açıkladı06 Mayıs 2026 Çarşamba 13:50
  • KTTO: Kamu maliyesindeki savurganlık, kalkınma kaynaklarını tüketme noktasına getirdi06 Mayıs 2026 Çarşamba 08:18
  • Basın-Sen’den Barolar Birliği’nin toplantısına katılmama çağrısı: Sorunu yaratanlara soracak sorumuz yok!06 Mayıs 2026 Çarşamba 08:14
  • Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde bugün dönüşümlü elektrik kesintisi olacak06 Mayıs 2026 Çarşamba 08:13
  • Özel: KKTC milli davamız, en yakınımızdaki Türki Cumhuriyetler’den bir tane tanıyan yok06 Mayıs 2026 Çarşamba 08:10
  • Öğrenci taşımacılığı süresiz grevde06 Mayıs 2026 Çarşamba 08:08
  • Mustafa Baybora: Hükümet Kalkınma Bankası’ndan yasa dışı şekilde yaklaşık 1 milyar lira borçlandı05 Mayıs 2026 Salı 12:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti