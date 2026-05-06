Öğrenci taşımacılığı süresiz grevde

Öğrenci taşımacılığını süresiz olarak durduran Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), bugün Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.

Başkan Fuat Topaloğlu, açıklamanın bugün saat 10.30’da gerçekleştirileceğini duyurdu. Topaloğlu, Bakan Özdemir Berova’nın dört ay boyunca oyalama taktiği izlediğini ve bunun artık açıkça ortaya çıktığını söyledi.

Velilere bir kez daha çağrıda bulunan Topaloğlu, öğrenci mağduriyetinin sorumlusunun hükümet olduğunu vurguladı.

Topaloğlu, bugün yaptığı açıklamada öğrenci taşımacılığının süresiz olarak durdurulduğunu da belirtmişti.