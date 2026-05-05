İsrail'den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Mustafa Baybora: Hükümet Kalkınma Bankası'ndan yasa dışı şekilde yaklaşık 1 milyar lira borçlandı

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, yazılı açıklamasında hükümetin Kalkınma Bankası’ndan yasa dışı şekilde yaklaşık 1 milyar lira borçlandığını açıkladı
Mustafa Baybora: Hükümet Kalkınma Bankası'ndan yasa dışı şekilde yaklaşık 1 milyar lira borçlandı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, hükümetin, Kalkınma Bankası’ndan yasa dışı şekilde borçlandığını öne sürerek, hükümet ve banka yönetimini eleştirdi.

Baybora, “Kalkınma Bankası’nın asli işlevine kavuşması, sektörel kalkınmaya gerçek anlamda katkı sağlaması ve kamu yararına hizmet etmesi artık bir zorunluluktur.” dedi.  

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora yazılı açıklamasında, hükümetin ülkenin kaynaklarını, siyasi ve ekonomik çıkarları uğruna kullandığını ileri sürdü; Kalkınma Bankası’ndan alındığını iddia ettiği "bir milyar lira" tutarındaki borcun bunun bir göstegesi olduğunu kaydetti.

Baybora, Kalkınma Bankası’nın kuruluş amacının; sektörel kalkınmayı desteklemek, ekonomiyi güçlendirmek ve uzun vadeli kredilerle üretimi teşvik etmek olduğunu ifade ederek,Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu'nun siyasetin etkisinden tamamen arındırılması gerektiğini vurguladı. Baybora, yönetim yapısının, paydaşları temsil eden ve bağımsızlığı esas alan bir modelle oluşturulması, bankanın denetiminin etkin ve bağımsız bir şekilde Merkez Bankası tarafından yapılması, tüm faaliyetlerin üretime, istihdama ve sektörel kalkınmaya hizmet edecek şekilde yürütülmesi gerektiğini de belirtti.

Mustafa Baybora, Kalkınma Bankası'nın, halkın, üretimin ve ülkenin geleceğinin hizmetinde olması gerektiğine de işaret etti.

