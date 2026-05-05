Çeler: Bu hükümetin gitme, bu Meclisin ise yenilenme zamanı çoktan geldi

Medya etiği gibi güçlü bir akademik alanının külliyatından tek satır nasiplenmeden girişilen bu yasa çalışması derhal ortadan kaldırılmalıdır. Cumhurbaşkanı, Meclis ve gerekirse mahkeme, bu tarihsel utancın önünü kesmek zorundadır.

“Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası” ile getirilen yasak, tarihte hiç de iyi anılmayacak olan 10’uncu dönem Meclisinin utanç verici kararlarından birisidir.

Düşünce ve basın özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı niteliğindeki yeni düzenleme, yönetme melekelerini hepten yitirmiş bir aklın ürünüdür.

Gerek komite aşamasında gerekse genel kurulda onay vererek ya da tartışma sürecini özensiz bir şekilde ilerleterek bu düzenlemeye yol veren tüm milletvekilleri, en azından bugün oluşan tepkiye kulak vererek “Biz ne yaptık?” diye kendine sormalıdır.

Çok sesliliği ve demokratik yelpaze zenginliğini büyük bir sorun gibi yansıtıp, toplumu iki kutuplu siyaset ve iki partili Meclis yapısına hapsetmeye çalışan kesimler de artık bu örnekle bir ders almalıdır.

Meclisin çok daha geniş açılı ve doyurucu tartışma ve yasama süreçlerine ihtiyacı vardır. Bu kadar fahiş bir hatayı birkaç saat içinde etkisiz bir tartışma sonucunda nihayete erdiren bir Meclisin halka verebilecek hiçbir şeyi yoktur.

Bu hükümetin gitme, bu Meclisin ise yenilenme zamanı çoktan geldi. Bu topluma daha fazla zarar vermeden sandığı getirin!