  • BIST 14369.61
  • Altın 6606.22
  • Dolar 45.2161
  • Euro 52.8716
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Medya Etik Kurulu'ndan Cumhurbaşkanı Erhürman'a çağrı: Yeniden değerlendirilmek üzere iade edilmeli

» »
Medya Etik Kurulu, düzenlemenin ifade özgürlüğü ile masumiyet karinesi arasındaki dengeyi gözetmediğini belirterek Cumhurbaşkanı Erhürman’a yasayı iade etme çağrısı yaptı.
Medya Etik Kurulu'ndan Cumhurbaşkanı Erhürman'a çağrı: Yeniden değerlendirilmek üzere iade edilmeli

Medya Etik Kurulu, Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası kapsamında kabul edilen ve devam eden cezai yargılamalara ilişkin haberlerde açık isim ve fotoğraf kullanımını suç haline getiren düzenlemeye tepki gösterdi.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin “masumiyet karinesinin korunması” gerekçesiyle sunulmasına rağmen mevcut haliyle kamusal denetimi zayıflatan bir araca dönüştüğü ifade edildi.

Masumiyet karinesinin, bireyin peşinen suçlu ilan edilmesini engelleyen temel bir ilke olduğu vurgulanan açıklamada, bu ilkenin kamu yararı taşıyan bilgilerin toplumla paylaşılmasını engelleyecek şekilde yorumlanmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle kamu görevi yürüten, kamu gücü kullanan veya kamusal etki alanı bulunan kişiler söz konusu olduğunda, yargı süreçlerinin şeffaf biçimde izlenmesinin demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu kaydedildi.

Rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma gibi iddiaların hem yargının hem de kamuoyunun denetimine açık olması gerektiği belirtilen açıklamada, isim ve bağlamdan arındırılmış haberciliğin kamusal tartışmayı anlamsızlaştıracağı ve hesap verebilirliği zayıflatacağı ifade edildi.

Medya Etik Kurulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına da işaret ederek, bir haberin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinde kişinin tanınırlığı, haberin konusu, içeriği, bağlamı ve kamu yararına katkısının belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, getirilen düzenlemenin bu dengeyi gözetmediği, gazetecileri cezai yaptırım tehdidi altına sokarak fiili bir oto-sansür ortamı yarattığı savunuldu.

Basının görevinin yargı dağıtmak değil, toplumu bilgilendirmek olduğu vurgulanan açıklamada, bu işlevin cezai yaptırımlarla sınırlandırılmasının demokratik toplum düzeniyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Medya Etik Kurulu, Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulunarak söz konusu düzenlemenin yeniden değerlendirilmek üzere iade edilmesini ve tüm tarafların katılımıyla uluslararası hukuk ve demokratik standartlara uygun şekilde yeniden ele alınmasını talep etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazeteciler Birliği: Masumiyet Karinesi perdesi altında basına müdahale; bu düzenlemeyi tanımıyoruz!05 Mayıs 2026 Salı 08:28
  • Basın-Sen'den Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası'na tepki: Gazetecilik suç değildir, gerçekler hapsedilemez!05 Mayıs 2026 Salı 08:27
  • Mahkemelerde fotoğraf çekmek ve açık isim yazmak yasaklandı05 Mayıs 2026 Salı 08:20
  • Bugün yer yer sağanak bekleniyor05 Mayıs 2026 Salı 08:18
  • İki yasa tasarısı oy birliğiyle onaylandı04 Mayıs 2026 Pazartesi 20:19
  • Eczanelerin yaz dönemi çalışma ve nöbet saatleri açıklandı04 Mayıs 2026 Pazartesi 19:55
  • İnsan Hayatını Tehlikeye Atan Sürüşe 12 Bin TL Ceza04 Mayıs 2026 Pazartesi 19:32
  • Hamitköy’de sağlıksız koşullarda, kaçak kesilen etler imha edildi04 Mayıs 2026 Pazartesi 19:24
  • Geçitkale’de sağlık çalışanına şiddet!04 Mayıs 2026 Pazartesi 19:21
  • İki Ayrı Kazada Alkollü Sürücüler Tutuklandı04 Mayıs 2026 Pazartesi 19:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti