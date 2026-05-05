Bugün yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugün öğlene kadar yer yer sağanak ve kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Daire, hafta içinde hava sıcaklığının 6 derece artarak iç kesimlerde 26-29, sahillerde ise 22-25 dereceye yükseleceğini bildirdi.

Dairenin 05 – 11 Mayıs tarihlerini kapsayan raporuna göre, hava yarın parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak zamanla az bulutlu, diğer günlerde ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 20 – 23 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde 26 -29 ve sahillerde 22 - 25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, periyodun ilk günü Kuzey ve Batı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli, diğer günlerde ise orta kuvvette esecek.