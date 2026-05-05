Polili uyardı... Yeni yasayla İsias'ı yazmakta artık suç olabilir!

Polili, yargı süreci devam eden bir zanlının veya hakkında henüz mahkûmiyet kararı bulunmayan kişilerin isim ya da fotoğraflarının kamuya açık şekilde paylaşılmasının cezai yaptırıma tabi tutulmasını öngören düzenlemeye dikkat çekti.

Polili, yargı süreci devam eden bir zanlının veya hakkında henüz mahkûmiyet kararı bulunmayan kişilerin isim ya da fotoğraflarının kamuya açık şekilde paylaşılmasının cezai yaptırıma tabi tutulmasını öngören düzenlemeye dikkat çekti.

Düzenlemeye göre, yargılanan kişinin suçla bağlantılı olarak açık kimlik bilgilerinin, fotoğrafının veya aynı davada şikayetçi ya da tanık konumundaki kişilerin bilgilerinin yazılması, gösterilmesi, basılması, paylaşılması veya herhangi bir şekilde kamuya teşhir edilmesi halinde ilgili kişiler hakkında cezai işlem uygulanabilecek.

Düzenleme kapsamında, söz konusu yasağı ihlal eden kişilerin 3 aya kadar hapis cezası, yürürlükteki aylık brüt asgari ücretin iki katına kadar para cezası veya her iki cezaya birden çarptırılabilmesi öngörülüyor.