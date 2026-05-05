Basın-Sen'den Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası'na tepki: Gazetecilik suç değildir, gerçekler hapsedilemez!

Basın-Sen tarafından yapılan açıklamada, Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası'na tepki gösterildi, "Gazetecilik suç değildir, gerçekler hapsedilemez!" ifadeleri kullanıldı.
Basın-Sen'den Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası'na tepki: Gazetecilik suç değildir, gerçekler hapsedilemez!

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Meclis’ten geçirilen Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’na sert tepki gösterdi.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, yasa tasarısının tüm itirazlara rağmen yasalaştırıldığı belirtilerek, özellikle masumiyet karinesiyle ilgili düzenlemenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına aykırı olduğu ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği kaydetti.

Basın-Sen, komite aşamasında hem kendileri hem de Medya Etik Kurulu tarafından yapılan uyarıların dikkate alınmadığını belirterek, toplumun haber alma hakkının göz ardı edildiğini ifade etti.

Açıklamada, söz konusu düzenleme ile gazetecilerin sıradan mahkeme haberleri nedeniyle dahi hapis cezası tehdidi ile karşı karşıya bırakıldığı öne sürülerek, bunun kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Sendika, yasayla birlikte kamuoyunu ilgilendiren davalarda, özellikle kamuya mal olmuş kişilerle ilgili yargılama süreçlerinin haberleştirilmesinde isim ve fotoğraf kullanımının suç haline getirildiğini belirtti.

Bu durumun, yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvet iddialarının kamuoyuna aktarılmasını engellemeye yönelik bir girişim olduğu kaydedilen açıklamada, düzenlemenin “gerçeği saklama” ve “halkın gözünü kapatma” amacı taşıdığı ifade edildi.

Basın-Sen, söz konusu yasayı “basın emekçilerini susturma yasası” olarak nitelendirerek, gazeteciliğin kriminalize edilmesine karşı hukuki ve demokratik mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, Ceza ve Bilişim Yasaları ile ilgili girişimlere de karşı olunacağı belirtilerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yok sayılmasına tepki gösterildi.

“Gazetecilik suç değildir, gerçekler hapsedilemez” ifadeleriyle açıklamasını sonlandıran sendika, kamuoyuna çağrıda bulundu.

