İsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

İsrail donanması, Gazze’deki Ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 58 tekne ve 39 farklı ülkeden 345 katılımcıyla Gazze’ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda saldırdı.

İsrail’in filoyu savaş gemileriyle ablukaya aldığı ve askerlerin botlarla çıktıkları bazı gemileri kaçırdığı, 22 gemiyle iletişim sağlanamadığı belirtiliyor.

Gemilerin, Gazze kıyılarından yüzlerce deniz mili uzaklıkta, Girit Adası açıklarında bulunduğu belirtildi.

İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre, İsrailli bir kaynak, “Gazze’ye yardım filosu gemilerine İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık” ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ MÜDAHALEYE TEPKİ GÖSTERDİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Sumud Filosu’na yaptığı müdahaleye karşı bir açıklama yayınladı. Açıklamada Dışişleri, İsrail’in saldırısını “korsanlık eylemi” olarak nitelendirdi. İsrail’in saldırısının uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ihlal ettiği de vurgulandıç Bakanlık, uluslararası toplumu İsrail’in eylemlerine karşı ortak bir tutum takınmaya davet etti.

Açıklamada ayrıca filoda yer alan vatandaşların ve diğer yolcuların durumu konusunda gerekli girişimlerin yapıldığı ifade edildi.

“SİLAHLARI ÜZERİMİZE DOĞRULTTULAR”

Küresel Sumud Filosu, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, “Askeri botlar gemilerimize yaklaştı, kendilerini İsrail gemisi olarak tanıttılar, lazer ve yarı otomatik silahları üzerimize doğrulttular ve katılımcılara botların önüne geçip diz çökmelerini emrettiler.” ifadelerini kullandı.

İspanya’daki Podemos partisinden Avrupa Parlamenteri İrene Montero da X hesabından, “İsrail, uluslararası sularda insani yardım misyonu gemilerine el koymaya başladı. Gemide onlarca Avrupa vatandaşı bulunuyor. Bu, İspanya hükümeti ve Avrupa Komisyonu’nun önlemesi gereken ciddi bir uluslararası hukuk ihlalidir, onların güvenliğinden sorumludurlar.” diye yazdı.

Diğer yandan filoda bulunan bir çok kişide sosyal medya hesaplarından İsrail’in müdahalesini duyurdu.

Sosyal medya paylaşımlarından Küresel Sumud Filosu’ndaki teknelerin iletişimlerinin engellendiği bildirildi.

İSRAİL ASKERLERİ BAZI GEMİLERE ÇIKTI

Irish Independent gazetesinde yer alan habere göre, İsrail askerleri Girit Adası açıklarında ilerleyen Küresel Sumud Filosu’na ait bazı teknelere çıktı.

Aktivistlerin verdiği bilgilere göre, İsrail askerleri sürat tekneleriyle gemilere yaklaşarak bazı teknelere çıktı ve aktivistleri silah zoruyla güverteye yönlendirdi. Teknede bulunan aktivistler ışıkları kapatarak tespit edilmemeye çalıştı, ancak gemiye müdahale edilmesini beklediklerini aktardı.

Videolu mesajında can yeleği giyen İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly’nin kız kardeşi Margaret Connolly, İrlanda hükümetine çağrıda bulundu. Margaret Connolly, “Lütfen Shannon Havalimanı’nın ABD ordusu tarafından kullanılmasına son verilmesini sağlayın. Havalimanımızın Gazze ve Filistin’i bombalamak için kullanılmasına son verin.” ifadelerini kullandı.

7 GEMİYE EL KONULDU

İsrail Ordu Radyosu’na dayandırılan bilgilere göre, İsrail donanması filoya ait teknelere müdahale ederek 58 tekneden 7’sini ele geçirdi. Aynı kaynak, saldırının daha önceki girişimlere kıyasla “en uzak mesafede gerçekleştirilen müdahale” olduğunu ve filoya Akdeniz’de, Yunanistan’ın Girit Adası açıklarına yakın bir noktada saldırı düzenlendiğini belirtti.

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada ise saldırı sırasında çok sayıda teknenin elektronik sistemlerine yoğun karıştırma (jammer) uygulandığı, bazı teknelere İsrail’e ait olduğu belirtilen hızlı botların yaklaştığı ifade edildi. Aktivistler, teknelere lazer tutulduğunu, bazı durumlarda silahların yöneltildiğini ve katılımcılara güvertede çeşitli talimatlar verildiğini aktardı.

TÜRK AKTİVİST SON DURUMU ANLATTI

Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Türk Aktivistlerden Fatma Zengin NTV canlı yayınına bağlanarak yaşananları ve filodaki son durumu anlattı.

Kendisinin yolculuk yaptığı gemiye henüz müdahale yapılmadığını, şu an saldırılara karşı karartma yaptıklarını anlatan Zengin etraflarının 7 donanma gemisiyle sarıldığını ve 18 tekneye ulaşamadıklarını ifade etti. Kendi bulunduğu teknenin zaman zaman yelkenle, zaman zaman da motorla 24 saat boyu yol aldıklarını kaydeden Fatma Zengin, müdahale edilmeyen teknelerle iletişimlerinin sürdüğünü belirtti.

Türk aktivist Zengin, İsrail askerlerinin kendilerine müdahalesi söz konusu olursa yapacaklarını ise şöyle anlattı: “Biz eylemsizlik kararı aldık. Zaten barışı götürmek için yola çıktık. Karşı tarafın müdahalesi olursa karşılık vermek istemiyoruz. Can yeleklerimizi giydik, uluslararası sulardayız, onlar gibi uluslararası hukuku çiğnemedik. Teknedeki bütün kesici aletleri hazırladık. Onlar da zaten meyve bıçakları. İsrail askerleri yaklaştığında denize atacağız. Çünkü İsrail meyve bıçağından bile korkacak durumda. Bunları silah olarak kabul ediyorlar.”

KÜRESEL SUMUD FİLOSU NEDİR?

İsrail’in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’nun “2026 Bahar Misyonu”, İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan’da Akdeniz’e açılmıştı.

Küresel Sumud Filosu’nun Eylül 2025’teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz’in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail’e götürmüştü.

FİLO 39 ÜLKEDEN 345 KİŞİYİ TAŞIYOR

Küresel Sumud Filosu, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze’ye doğru Akdeniz’de uluslararası sularda yol alan 58 teknede, 39 farklı ülkeden 345 katılımcının bulunduğunu açıkladı. Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri, filodaki tekneler ve katılımcılara ilişkin bilgileri paylaştı.

İspanya’dan 12 Nisan’da hareket eden 39 tekneye İtalya’da 20 tekne daha katılırken, toplam 59 teknelik konvoy 26 Nisan’da Gazze istikametine doğru yola çıktı. Filoda, Open Arms ve Greenpeace’e ait 2 gözlemci gemisi de yer alıyor.

31 TÜRK AKTİVİST VAR

Filodaki 39 farklı ülkeden 345 katılımcının 178’i İspanya’dan, 167’si ise İtalya’dan gemilere dahil oldu. Katılımcılar arasında 31 Türk aktivist de bulunuyor.

Teknelerdeki Türk aktivistlerin isimleri şöyle:”Ümmü Gülsüm Durmuş, Mustafa Enes Topal, Muhammed Özdemir, Enver Öztürk, Hüseyin Yılmaz, Seyit Ahmet Çapan, Ali Deniz, Yunus Kava, Şahin Yaslık, Mustafa Arslan, Abdulselam Demir, Nevzat Öylek, Nevzat Güzel, Halil Erdoğmuş, Abdüllatif Faslı, Ferzan Çiftçi, Hüseyin Şuayb Ordu, Sibel Can Karakoç, Mehmet Yıldırım, Ömer Aslan, Fatma Zengin, Mehmet Yasir Cebeci, Görkem Duru, Fatih Genç, Mehmet Atlı, Bilali Yıldırım, Mükremin Köse, Salih Tekin, Ramazan Tekdemir, Abdullah Saydemir, Mahmut Çağatay Yavuz.”