SON DAKİKA

Pakistan'da tarihi gün... ABD ve İran heyetleri İslamabad'a ulaştı

ABD ile İran arasında kritik görüşmeler Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başlamak üzere. İki tarafın heyetleri de Pakistan'a ulaştı.
Pakistan'da tarihi gün... ABD ve İran heyetleri İslamabad'a ulaştı

ABD ve İran heyetleri, haftalardır devam eden savaşın ardından ilan edilen ateşkesi kalıcı barışa dönüştürmek amacıyla Pakistan’ın başkenti İslamabad’da.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif görüşmeleri “ya tamam ya devam” niteliğinde olarak tanımlarken, zirve uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İran’ın 71 kişilik heyeti gece yarısı kente ulaşırken, ABD heyetinin de bu sabah İslamabad’a indiği bildirildi. Görüşmelerin gün boyu sürmesi, hatta pazar gününe sarkması bekleniyor.

 

"ABD TARAFI ANLAŞMAYA KARARLI"

 

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelere liderlik etmesi için Başkan Yardımcısı JD Vance’i görevlendirdi. Bu hamle, Washington’ın anlaşmayı sonuçlandırma konusundaki kararlılığının en güçlü işareti olarak yorumlandı.

 

Vance’e, Trump’ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner ile Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff eşlik ediyor.

 

İran heyetine ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlık ediyor.

 

GÖRÜŞMELER UZAYACAK MI?

 

Resmi bir takvim açıklanmasa da müzakerelerin günler sürebileceği belirtiliyor. İran Ulusal Güvenlik Konseyi, görüşmelerin ateşkes sonrası 15 güne kadar uzayabileceğini açıkladı.

 

Tahran yönetimi, müzakerelerin başlaması için ön koşulların karşılanmasını isterken, ABD tarafı “iyi niyetli müzakere” vurgusu yapıyor.

 

Galibaf, "Pakistan'daki görüşmelerden önce Lübnan'da ateşkes sağlanmalı." dedi. Galibaf, "İran'ın dondurulmuş varlıkları da serbest bırakılmalı." ifadesini kullanmıştı.

 

KRİTİK BAŞLIKLAR: HÜRMÜZ BOĞAZI VE NÜKLEER PROGRAM

 

Zirvenin en kritik gündem maddeleri arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve İran’ın nükleer faaliyetleri yer alıyor.

 

Washington yönetimi, boğazın açık tutulmasını küresel enerji güvenliği açısından hayati görürken, Tahran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin sınırlandırılması da masadaki en zorlu başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

 

Trump yönetiminin temel hedefinin savaşı sonlandırarak siyasi bir zafer ilan etmek olduğu değerlendiriliyor.

İSLAMABAD'DA OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 

Zirve nedeniyle İslamabad adeta abluka altına alındı. Hükümet iki günlük tatil ilan ederken, başkentte 10 binden fazla güvenlik personeli görevlendirildi.

 

İran heyetini taşıyan uçağa Pakistan hava sahasına girişte erken uyarı sistemleri, elektronik harp uçakları ve savaş jetleri eşlik etti. Heyet, havaalanından şehir merkezine kadar Pakistan’ın elit komando birliği tarafından korundu.

 

BÖLGESEL GERİLİM SÜRÜYOR

Görüşmeler devam ederken bölgede tansiyon tamamen düşmüş değil. Lübnan’da sığınakların dolup taştığı ve okulların yarısından fazlasının yerinden edilenler için kullanıldığı açıklandı.

 

İsrail tarafı, Lübnan için ayrı bir ateşkes sürecine açık olduğunu belirtse de Hizbullah ile doğrudan müzakere etmeyeceğini vurguluyor.

 

