Hürmüz kapatıldı, iki gemiye ateş açıldı. Hamaney: İran donanması savaşa hazır

İran ordusu, ABD'nin deniz ablukasına karşılık olarak Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığını açıkladı. Boğazdan geçmeye çalışan iki ticari gemiye ateş açıldığı bildirildi. İran dini lideri Hamaney, "Donanma savaşa hazır." dedi.
İran askeri komutanlığı, ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasının sürmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı ’nın yeniden kapatıldığını duyurdu.

Boğazdan geçmeye çalışan en az iki ticari gemiye ateş açıldığı bildirildi. Açıklama, üç denizcilik güvenliği ve nakliye kaynağına dayandırıldı.

Hürmüz bölgesindeki bir tankere İran Devrim Muhafızları'na ait iki hücumbotun yaklaştığı aktarıldı. İran hücumbotlarının ateş açtığı tanker mürettebatının güvende olduğu bildirildi.

 

İRAN GEMİLERE “GEÇİŞ YASAK” ANONSU GEÇİYOR

Bazı ticari gemiler İran donanmasından Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığı ve hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceği yönünde telsiz mesajı aldı.

ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ise ABD ablukasının İran limanları ve kıyı bölgelerine giriş-çıkış yapan gemilere uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.

CENTCOM açıklamasında, “Ablukanın başlamasından bu yana 23 gemi, ABD'nin geri dönme talimatına uydu.” ifadeleri yer aldı.

 

HAMANEY: İRAN DONANMASI SAVAŞA HAZIR

 

İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaşıldı.

Hamaney'in paylaşımında, "Silahlı Kuvvetlerimizin insansız hava araçları Amerikalı ve Siyonist canilere yıldırım gibi çarptığı gibi, cesur deniz kuvvetleri de düşmanlara yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazır." ifadeleri yer aldı.

 

HÜRMÜZ'Ü KAPATMA KARARI

 

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda “sıkı kontrol” uygulamasına yeniden geçileceği belirtildi.

Devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada, ABD’nin İran limanlarına giden ve gelen gemilere yönelik deniz ablukasını sürdürerek verdiği sözü ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, ABD tüm gemiler için seyrüsefer serbestisini yeniden sağlamadıkça “Hürmüz Boğazı’ndaki durumun sıkı kontrol altında tutulmaya devam edeceği” ifade edildi.

 

“ABD BİZE BAŞKA SEÇENEK BIRAKMADI”

 

İran Dışişleri Bakanı Hatibzade, ABD'den gelen mesajlar ve müzakere masasında söylenenlerin birbirini tutmadığını ifade etti.

Hatibzade, “Hürmüz'ü iyi niyet göstermek için açmıştık. ABD bize başka seçenek bırakmadı. Saldırgan eylemlerine devam ettiği sürece bunun sonuçları olacak.” dedi.

 

ABD'NİN DENİZ ABLUKASI

ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası, bölgedeki tansiyonu yükselten başlıca unsurlardan biri olmaya devam ediyor.

İran tarafı ablukanın sürmesi halinde karşılık vereceğini daha önce de dile getirmişti. İranlı yetkililer, ABD baskısının devam etmesi durumunda Hürmüz’ün yeniden kapatılabileceği uyarısında bulunmuştu.

 

EN SON NE OLMUŞTU?

Dün akşam saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişine izin verildiğini duyurmuştu. Bu kararla birlikte Hürmüz Boğazı bir buçuk ay sonra açılmıştı.

İran ordu yetkilileri devlet televizyonunda yaptıkları açıklamada askeri gemilerin Hürmüz'den geçişine izin verilmeyeceğini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’a yönelik deniz ablukasının, iki ülke arasındaki anlaşma tamamen sonuçlanana kadar süreceğini vurgulamıştı.

