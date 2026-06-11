Zeki Çeler: TDP kendi kimliğiyle seçime girecek, hedef ülkeyi yönetmektir

Çeler, TDP’nin seçim hazırlıklarını sürdürdüğünü, genel seçimlere kendi adayları ve kendi amblemiyle gireceğini belirterek, hedeflerinin ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak olduğunu söyledi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kanal Sim’de Serhat İncirli’nin hazırlayıp sunduğu programa konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çeler, TDP’nin seçim hazırlıklarını sürdürdüğünü, genel seçimlere kendi adayları ve kendi amblemiyle gireceğini belirterek, hedeflerinin ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak olduğunu söyledi.

TDP’nin son dönemde parti içi uyumunu güçlendirdiğini ifade eden Çeler, yeni kurultay sonrasında hem parti meclisine katılan isimlerle hem de dışarıdan partiye dahil olan kişilerle kadrolarını genişletmeye devam ettiklerini belirtti. Çeler, aday belirleme sürecinde yalnızca tanınmış isimlere değil, mecliste etkili çalışabilecek, komitelerde görev alabilecek ve topluma katkı sunabilecek isimlere öncelik vereceklerini söyledi.

“TDP topluma proje sunan bir parti olacak” diyen Çeler, ekonomi, sağlık, eğitim, trafik, tarım, ticaret ve gençlik alanlarında yürütülen çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ve seçim manifestosunun hazır olduğunu açıkladı.

“TDP ve CTP ayrı partilerdir”

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle başlayan TDP-CTP yakınlaşmasına da değinen Çeler, iki parti arasında ortak liste veya birleşme gibi bir gündemin hiçbir zaman bulunmadığını söyledi.

TDP ve CTP’nin kendi tüzel kişiliklerini koruyarak genel seçimlere ayrı listelerle gireceğini vurgulayan Çeler, yerel seçimlerde ise sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirecek iş birliklerinin mümkün olabileceğini belirtti.

Çeler, sol belediyeciliğin ülkedeki başarılı örneklerinin korunması gerektiğini ifade ederek, CTP ve TDP’nin yönettiği belediyelerde mevcut başkanların desteklenmesi yönünde bir yaklaşım bulunduğunu kaydetti.

“Önemli olan birbirimizin altını oymak değil, ülkeye hizmet etmektir” diyen Çeler, iki parti arasındaki diyaloğun da bu anlayış temelinde sürdüğünü söyledi.

“Erhürman söylediklerinin arkasında duruyor”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın görevdeki ilk 200 gününü de değerlendiren Çeler, Erhürman’ın seçim sürecinde ortaya koyduğu yaklaşımın arkasında durduğunu belirtti.

Kıbrıs sorununun tek taraflı çözülebilecek bir mesele olmadığını vurgulayan Çeler, Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda hükümet tarafından çıkarılan ve Anayasa’ya aykırılık tartışmalarına neden olan yasalarla da uğraşmak zorunda kaldığını söyledi.

Mevcut hükümet görevde kaldığı sürece güven yaratıcı önlemler konusunda önemli adımlar atılmasının zor göründüğünü ifade eden Çeler, buna rağmen bazı adımların tek taraflı olarak da atılabileceğini kaydetti.

Haspolat kapısını örnek gösteren Çeler, “Bir kapı açılacaksa asfaltını çeker, altyapısını hazırlar ve karşı tarafa da üzerine düşeni yapması çağrısında bulunuruz” dedi.

Dışişleri Bakanı’nın Cumhurbaşkanı’na yönelik açıklamalarını da eleştiren Çeler, hükümetin Kıbrıs konusunda yapıcı bir yaklaşım ortaya koyamadığını savundu.

“Ekonomi, sağlık ve gençlik ilk üç sırada”

Yaptıkları araştırmalarda toplumun en büyük sorununun ekonomi olarak ortaya çıktığını belirten Çeler, bunu sağlık ve gençlik sorunlarının takip ettiğini söyledi.

TDP’nin özellikle genel sağlık sigortası sistemi üzerinde yoğunlaştığını ifade eden Çeler, kayıt dışılığı azaltacak ve sağlık hizmetlerine erişimi düzenleyecek yeni modeller üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Dijitalleşmenin önünü açmayı hedeflediklerini de söyleyen Çeler, e-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla bürokrasinin azaltılabileceğini ve devlet hizmetlerinin daha etkin hale getirilebileceğini kaydetti.

“Nüfusu bilmeden planlama yapamazsınız” diyen Çeler, eğitimden sağlığa, ekonomiden altyapıya kadar her alanda sağlıklı politikaların ancak doğru veriyle üretilebileceğini vurguladı.

“Önümüzdeki beş yılın en büyük fırsatı Kıbrıs’tır”

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çeler, önümüzdeki dönemin önemli fırsatlar barındırdığını söyledi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerindeki gelişmelerin, Schengen sürecinin ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin konuya ilgisinin yeni bir hareketlilik yaratabileceğini belirten Çeler, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın yürüttüğü çalışmalara güvendiğini ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözümünün önündeki en büyük eksikliğin samimiyet olduğunu savunan Çeler, hem adadaki toplumların hem de siyasi aktörlerin geçmişten ders çıkararak ortak bir gelecek inşa etmesi gerektiğini söyledi.

Gençlere çağrı: Politik olun

Programda gençlere de seslenen Çeler, gençlerin siyasetten uzak durmayı tercih etmemesi gerektiğini belirtti.

“Politik olun” çağrısında bulunan Çeler, gençlerin yalnızca eleştiren değil, karar alma süreçlerinde yer alan bireyler olması gerektiğini söyledi.

Gençlerin siyasi partilerde görev alabileceğini, aday olabileceğini ve ülkenin geleceğinde söz sahibi olabileceğini ifade eden Çeler, “Bu ülkenin geleceği sizsiniz. Gençlerin enerjisiyle bizim tecrübemizi birleştirerek memleketi daha iyi bir noktaya taşıyabiliriz” dedi