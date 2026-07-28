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Rum Sözcü: Yıl sonundan önce ilerleme umuyoruz, ancak müzakerelerin başlaması için koşullar henüz oluşmadı

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Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresi sona ermeden, yıl sonuna kadar Kıbrıs sorununda önemli ilerleme sağlanmasını umduklarını söyledi.
Rum Sözcü: Yıl sonundan önce ilerleme umuyoruz, ancak müzakerelerin başlaması için koşullar henüz oluşmadı

Ancak, kapsamlı müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli şartların henüz oluşmadığını da kabul etti.

Nikos Hristodulidis ile Guterres arasındaki görüşmenin ardından konuşan Letymbiotis, “Guterres’in görev süresinin sonuna kadar beklemek zorunda kalmadan, müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak somut gelişmeler yaşanmasını umuyoruz” dedi.

Guterres’in mart ayından bu yana temel hedefinin, kapsamlı müzakerelerin yeniden başlamasına ivme kazandıracak bir hareketlilik yaratmak olduğunu belirten Letymbiotis, buna rağmen “Henüz o aşamaya gelmiş değiliz” ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin yeniden başlamasının nasıl mümkün olabileceğinin görüşüldüğünü söyleyen Sözcü, bunun hem BM Genel Sekreteri’nin hem de Rum tarafının ortak hedefi olduğunu vurguladı.

“Siyasi irade şart”

Yeni bir gayriresmî genişletilmiş toplantının düzenlenebilmesi için tüm tarafların siyasi irade göstermesi gerektiğini belirten Letymbiotis, Guterres’in Kıbrıs’a bizzat gelmesinin de umut verici olduğunu söyledi.

“BM Genel Sekreteri kişisel zamanını ayırıyor ve bu ziyarete büyük önem veriyorsa, bunun arkasında bir umut gördüğü içindir” diyen Letymbiotis, görevdeki bir BM Genel Sekreteri’nin 16 yıldan uzun süredir ilk kez Kıbrıs’ı ziyaret ettiğine dikkat çekti.

“Guterres sadece adaya gelmiş olmak için gelmedi. Yapıcı bir yaklaşımla geldi. Biz de aynı yapıcı tutumu sergiledik” ifadelerini kullanan Letymbiotis, Avrupa Birliği’nin de artık sürece daha somut şekilde dahil olduğunu söyledi.

“Top artık Türkiye’de”

Rum tarafının çözüm yönündeki siyasi iradesini ortaya koyduğunu savunan Letymbiotis, bundan sonraki belirleyici unsurun Türkiye’nin tutumu olacağını öne sürdü.

“Tüm diplomatik araçlar ve uluslararası toplumun elindeki teşvikler masaya konuldu. Bundan sonrası karşı tarafın siyasi iradesine bağlıdır” dedi.

Guterres’in de yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Letymbiotis, ilerlemenin yalnızca Kıbrıs’taki taraflara değil, garantör ülkelere de bağlı olduğunu söyledi.

“Bu siyasi iradenin garantör ülkeler tarafından da gösterilmesi gerekiyor. Burada özellikle Türkiye’yi kastediyorum” diyen Letymbiotis, Ankara’nın BM Güvenlik Konseyi kararlarında öngörülen çerçeveye dönmesi gerektiğini savundu.

“Tek egemenlikten taviz yok”

Rum yönetiminin çözüm vizyonunun değişmediğini vurgulayan Letymbiotis, çözümün;

* Tek egemenlik,

* Tek uluslararası kimlik,

* Tek vatandaşlık,

ilkelerine dayanması gerektiğini söyledi.

Ayrıca çözümün Avrupa Birliği’nin hukuk sistemi ve değerleriyle tamamen uyumlu olması gerektiğini belirten Sözcü, birleşik Kıbrıs’ın AB üyesi olarak kalacağını, bu nedenle kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı gibi AB’nin dört temel özgürlüğünün güvence altına alınmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Letymbiotis, “Bu parametrelerden ne isim olarak ne de öz bakımından herhangi bir sapma söz konusu olamaz” diyerek Rum tarafının iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon temelindeki çözüm tezini yineledi.Rum Sözcü: Yıl sonundan önce ilerleme umuyoruz, ancak müzakerelerin başlaması için koşullar henüz oluşmadı

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