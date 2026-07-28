Ölümlü Trafik Kazasında Kaçan Sürücü Yakalandı

Boğazköy-Gönyeli Anayolu'nda bugün meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından olay yerinden yaya olarak kaçan MP 773 plakalı aracın sürücüsü yakalandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, Girne Polis Müdürlüğü, Girne İtfaiye Ekipleri ve Özel Harekat Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda şüpheli, Dağyolu bölgesinde tespit edilerek tutuklandı.
Olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.
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