  • BIST 13774.77
  • Altın 6165.04
  • Dolar 47.3725
  • Euro 53.9138
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Erhürman-Guterres görüşmesi bugün 11.45’te

»
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün 11.45’te Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelecek.
Erhürman-Guterres görüşmesi bugün 11.45’te

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme saat 11.45’te başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Erhürman bugün akşam saat 19.00'da ara bölgede Guterres ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

GUTERRES’İN PROGRAMI

BM Genel Sekreteri Guterres, bugün saat 10.00’da Hristodulidis, saat 11.45’te ise Erhürman'la makamlarında ayrı ayrı görüşecek.

BM Genel Sekreteri, saat 12.30’da Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palace Otel'deki anıta çelenk koyma törenine katılacak.

BM’den yapılan açıklamaya göre, Guterres saat 14.30’da Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret edecek; saat 17.00’de ise BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde sivil toplum örgüt temsilcileriyle görüşecek.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME ÇARŞAMBA GÜNÜ

Guterres, çarşamba günü Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis'le ara bölgede bir araya gelecek.

BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde saat 10.00’da başlayacağı bildirilen üçlü görüşmenin ardından Antonio Guterres'in basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

Guterres’e ziyaretinde BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ve Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in eşlik etmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Müzakere Zemini Denemesi: Guterres +26 Temmuz 2026 Pazar 13:37
  • Hristodulidis, Guterres'in Kıbrıs ziyareti öncesi Miçotakis ile görüştü25 Temmuz 2026 Cumartesi 15:51
  • Fidan, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar ile Ankara’da görüştü25 Temmuz 2026 Cumartesi 09:57
  • Rum Ulusal Konseyi bugün toplanıyor24 Temmuz 2026 Cuma 12:10
  • "Federal Çözüm Şimdi" Çağrısıyla Barış Eylemi Düzenleniyor23 Temmuz 2026 Perşembe 10:08
  • Örgütlerden "Federal Çözüm Hemen Şimdi” sloganıyla eylem…22 Temmuz 2026 Çarşamba 19:46
  • Perinçek: “Kıbrıs'ın En Doğru Çözümü Taksimdir”19 Temmuz 2026 Pazar 21:17
  • "Muhammed dağa gitmezse dağ Muhammed’e gider"19 Temmuz 2026 Pazar 14:16
  • AKEL: NATO'yu içeren bir çözümü desteklemeyiz19 Temmuz 2026 Pazar 14:15
  • Hristodulidis, Guterres'in adaya gelişinden önce siyasi parti başkanlarıyla bir araya gelecek18 Temmuz 2026 Cumartesi 11:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti