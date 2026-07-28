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Antonio Guterres, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.
Antonio Guterres, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde gerçekleşen görüşmede, BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ve Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne ve hazır bulundu.

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