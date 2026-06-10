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Erdoğan'dan net Kıbrıs mesajı: Cevabımız çok sert olur

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu
Erdoğan'dan net Kıbrıs mesajı: Cevabımız çok sert olur

AK Parti Grup Toplantısı'nda net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz ve KKTC ilgili, İsrail'e çok net mesajlar verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Kıbrıs'ın hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur ve sert olur" dedi.

Erdoğan: Kimse macera, hayal peşinde koşmasın. Kimse eli kanlı siyonistlerin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin, Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kast edilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur. İsrail haydutluğunun önü kesilmezse bunun ceremesini tüm insanlık çekecektir. İsrail durdurulmalı. Türkiye elinden geleni yapacaktır."

 

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