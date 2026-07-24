DP ve YDP yerelde ortak aday arayışında, Mağusa'da İsmail Arter ismi gündemde

Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP), yaklaşan yerel seçimler öncesinde bazı bölgelerde ortak aday çıkarılması konusunda çalışma yürüttüğü öne sürülüyor.

KULİS HABER

Gazimağusa’da gündeme gelen ismin eski Belediye Başkanı İsmail Arter olduğu iddia edildi.

Ancak YDP açıklamasında, UBP’nin bu süreçte farklı bir yol izlediği savunuldu. UBP’nin önce Girne, ardından Gazimağusa’da kendi adayını açıkladığı, Lefkoşa’da da parti içerisinden bir ismi aday göstermeye hazırlandığı kaydedildi.

Bu gelişmeler üzerine YDP, kendisini artık seçim sürecinde "serbest" gördüğünü açıkladı. Parti, ilçe başkanlarına kendi bölgelerinde aday çıkarma veya desteklenecek adayları belirleme konusunda çalışma yapmaları ve sonuçları gelecek hafta sonuna kadar Genel Sekreterliğe iletmeleri talimatını verdi.

Yerel seçim sürecinde özellikle Gazimağusa Belediyesi için ittifak formülleri ve aday arayışlarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

YDP YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

YDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, koalisyon ortakları olarak yerel seçimlerde üç ilçede ittifak yapılarak bağımsız ortak aday belirlenmesi konusunda prensipte uzlaşı sağlandığı, hatta Gazimağusa'da bir isim üzerinde de anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ancak açıklamada, UBP'nin bu konuda farklı bir yol izlediği ifade edilerek, partinin önce Girne, ardından Gazimağusa'da kendi adayını ilan ettiği, Lefkoşa'da da partili bir ismi aday göstermeye hazırlandığı kaydedildi.

Bu durumda YDP olarak kendilerini "artık serbest saydıklarını" belirten parti, ilçe başkanlarına hangi bölgelerde kendi adaylarını çıkarabilecekleri, hangi bölgelerde ise hangi partili veya bağımsız adayı destekleyebilecekleri konusunda çalışma yapmaları ve bunu gelecek hafta sonuna kadar Genel Sekreterliğe bildirmeleri yönünde talimat verildiğini açıkladı.