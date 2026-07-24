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YDP: UBP ortak aday düşüncesini berhava etti; kendimizi artık serbest sayıyoruz

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Yeniden Doğuş Partisi, yerel seçimlerde üç ilçede ortak aday konusunda prensipte uzlaşı sağlandığını ancak UBP'nin kendi adaylarını açıklamasıyla bu anlayışın sona erdiğini belirtti.
YDP: UBP ortak aday düşüncesini berhava etti; kendimizi artık serbest sayıyoruz

YDP , ilçe başkanlarına kendi adaylarını çıkarabilecekleri ve destek verebilecekleri isimler konusunda çalışma yapmaları talimatını verdi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), koalisyon ortakları arasında yerel seçimlerde üç ilçede bağımsız ortak aday belirlenmesi konusunda prensipte anlaşma sağlandığını, ancak Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) izlediği yol nedeniyle bu ortak aday anlayışının ortadan kalktığını açıkladı.

YDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, koalisyon ortakları olarak yerel seçimlerde üç ilçede ittifak yapılarak bağımsız ortak aday belirlenmesi konusunda prensipte uzlaşı sağlandığı, hatta Gazimağusa'da bir isim üzerinde de anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ancak açıklamada, UBP'nin bu konuda farklı bir yol izlediği ifade edilerek, partinin önce Girne, ardından Gazimağusa'da kendi adayını ilan ettiği, Lefkoşa'da da partili bir ismi aday göstermeye hazırlandığı kaydedildi.

Bu durumda YDP olarak kendilerini "artık serbest saydıklarını" belirten parti, ilçe başkanlarına hangi bölgelerde kendi adaylarını çıkarabilecekleri, hangi bölgelerde ise hangi partili veya bağımsız adayı destekleyebilecekleri konusunda çalışma yapmaları ve bunu gelecek hafta sonuna kadar Genel Sekreterliğe bildirmeleri yönünde talimat verildiğini açıkladı.

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