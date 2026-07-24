1 Dönümlük Alan Küle Döndü

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.45 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Kofalı Sitesi içerisinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İlk belirlemelere göre, yangının kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından atıldığı tahmin edilen sönmemiş bir sigara izmaritinden çıktığı değerlendiriliyor.

Yangında, KKTC’ye ait yaklaşık 1 dönümlük alandaki kuru otlar ve maki bitki örtüsü tamamen yanarken, yaklaşık 2 metre boyundaki 4 çam ağacı ile 1 selvi ağacı tamamen kül oldu. Ayrıca 4 çam ağacı da alevlerden kısmen zarar gördü.