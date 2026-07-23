Güç-Sen ek mesai ödemeleri için eylem kararı aldı

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), nisan ayına ait ek mesai ödemelerinin 31 Temmuz'a kadar yapılmaması halinde eylem kararı aldığını açıkladı.
Sendika Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ek mesai ödemelerinin Kamu Görevlileri Yasası'nda öngörülen bir aylık süre içerisinde yapılmasının sağlanması amacıyla dava sürecinin başlatılmasına da karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, konuya ilişkin diğer sendikalara da çağrıda bulunulacağı ifade edildi.
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