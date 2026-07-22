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Türkiye Kıbrıs adasına çekilecek doğalgaz hattı için Akdeniz'de Navtex duyurdu

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Türkiye, Kıbrıs adasına doğalgaz boru hattı çalışmaları için Ağustos ayı sonuna kadar Akdeniz'de Navtex ilan etti.
Türkiye Kıbrıs adasına çekilecek doğalgaz hattı için Akdeniz'de Navtex duyurdu

Bloomberg'in haberine göre, iki yönlü hat Kıbrıs'a gaz akışı sağlayalabileceği gibi ileride Doğu Akdeniz'den ya da bölge ülkelerinden kaynakların Avrupa'ya taşınmasında da rol oynayabilecek.

Habere göre, sismik araştırma gemisi Oruç Reis, 30 Ağustos’a kadar Akdeniz’de boru hattının geçeceği hatta sismik çalışmalar yapacak. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 10 Temmuz’da imzalanan mutabakat zaptıyla birlikte Türkiye’den adaya ulaşacak doğalgaz boru hattı sisteminin inşaasına ilişkin çalışmalar da başlatılmıştı.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 101 kilometre uzunluğundaki hattın 97 kilometresinin denizden, 4 kilometresinin de karadan geçeceğini belirtirken, Mersin Anamur ile Girne’nin doğusunda yeralan Teknecik arasında inşa edilecek hattın çift yönlü tasarlanacağını kaydetmişti. Bayraktar bu yolla gelecekte adada üretilebilecek doğal gazın Türkiye’ye, buradan da Avrupa’ya taşınmasının mümkün olabileceğini söylemişti.

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