KKTC’de 21 Temmuz 2026 tarihinde iki farklı bölgede yangın meydana geldi. Yangınlarda kuru otlar, ağaçlık alanlar ve bir araç zarar gördü.

KKTC’de İki Ayrı Yangın: Ağaçlık Alanlar ve Araç Kullanılamaz Hale Geldi

KKTC’de 21 Temmuz 2026 tarihinde iki farklı bölgede yangın meydana geldi. Yangınlarda kuru otlar, ağaçlık alanlar ve bir araç zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk yangın saat 13.00 sıralarında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun güney kısmında bulunan bir site içerisinde çıktı. Yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük alandaki kuru otlar, maki bitki örtüsü ile 8 adet çam ve servi ağacı zarar gördü.

Aynı gün saat 14.00 sıralarında ise Serdarlı-Ergenekon Anayolu’nun yol kenarında meydana gelen yangında, yaklaşık bir dönümlük orman arazisi içerisindeki servi ve akasya ağaçları yanarak zarar gördü.

Öte yandan, saat 23.00 sıralarında Lefkoşa-Girne Anayolu üzerindeki St. Hilarion Kavşağı’nda seyir halinde bulunan YG 564 plakalı araçta yangın çıktı. Aracın elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Her iki olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.