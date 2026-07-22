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Gönyeli'de 600 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi: 3 Kişi Tutuklandı

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Gönyeli'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 600 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirilirken, olayla bağlantılı 3 kişi tutuklandı.
Gönyeli'de 600 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi: 3 Kişi Tutuklandı

Polis açıklamasına göre, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında, O.H.K. (28) ile B.C.K.'nin (23) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, zanlıların tasarrufunda toplam 600 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 17 bin 100 TL nakit para emare olarak ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu belirlenen J.C.O. (28) da tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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