Girne’de Alkollü Sürücünün Karıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında Girne’de Yasemin Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cuma UZDİLLİ (E-61) yönetimindeki JT 132 plakalı salon araçla güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Naci Talat Caddesi’ne giriş yaptı.

Bu sırada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden ve 96 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen Habip Kaan AĞDEMİR (E-22) yönetimindeki RH 024 plakalı araç, önüne çıkan JT 132 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde ilerleyen RH 024 plakalı araç, bu kez batı yönünde seyreden Anıl TAKTUK (E-35) yönetimindeki TZR 350 plakalı aracın ön kısmına çarptıktan sonra takla atarak tavanı üzerinde durdu.

Kazada, TZR 350 plakalı araç sürücüsü Anıl TAKTUK ile RH 024 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hasan DIK (E-19) yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

RH 024 plakalı araç sürücüsü Habip Kaan AĞDEMİR, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazasına neden olmak suçlarından tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.