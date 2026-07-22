El-Sen Başkanı Tuğcu: "Üretim Yetersizliği Nedeniyle Elektrik Kesintileri Başladı"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin üretim yetersizliğinden kaynaklandığını öne sürdü.

Tuğcu, açıklamasında ilk etapta büyük oteller ile jeneratör altyapısına sahip sitelerde elektrik kesintilerinin uygulandığını, daha sonra ise üniversite bölgelerinde de kesintilerin başladığını iddia etti.

Elektrik kesintilerine ilişkin resmi açıklamalarda yer alan "arıza", "yangın", "kablo patladı" ve "hatlar koptu" gibi gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını savunan Tuğcu, bu açıklamaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu ileri sürdü.

Açıklamasının sonunda Başbakan Ünal Üstel'e de seslenen Tuğcu, "Enerjide tarih yazdın Mr. Ünal." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.