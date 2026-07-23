YDP MYK: 6 Aralık'ta iki seçime "hayır", karma oyun kalkmasına "evet"

YDP MYK, seçim düzenlemesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, karma oyun kaldırılmasına destek verilmesi, yerel seçimler ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin aynı gün yapılmasına ise karşı çıkılması yönünde karar aldı.

YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, MYK'nın dün akşam gerçekleştirdiği toplantıda seçim sistemine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, karma oyun kaldırılmasının YDP'nin kuruluş manifestosunda da yer alan temel tezlerden biri olduğu vurgulanarak, bu yönde yapılacak çalışmalara destek verilmesinin önemli olduğu ifade edildi.

Buna karşın, iki seçimin aynı tarihte yapılmasının çeşitli sakıncalar doğuracağına dikkat çekilen açıklamada, bunun seçim sürecinde kargaşaya neden olacağı ve propaganda çalışmalarını olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

YDP MYK açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bu konudaki uyarılarının dikkate alınması gerektiği belirtilerek, iki seçimin aynı gün yapılmasının faydadan çok zarar getireceği savunuldu. Oy kullanma süresinin uzamasının seçmenlerin sandığa gitme isteğini azaltabileceği ve beklenen katılımın sağlanamayabileceği ifade edildi.

Parti açısından da değerlendirmelerde bulunulan açıklamada, yerel seçimler ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin aynı gün yapılması halinde YDP'nin yerel seçimlere maddi ve manevi açıdan gerekli ağırlığı veremeyeceği, bunun da partinin yerel seçimlerdeki iddiasını olumsuz etkileyeceği görüşü dile getirildi.

YDP MYK, açıklamasının sonunda Parti Meclisi'nin konuyla ilgili en doğru kararı vereceğine olan inancını ifade etti.