Vergi borçlarına yeni yapılandırma

2024 ve önceki dönemlere ait vergi borçları ile belediye alacakları yeniden yapılandırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle ceza ve gecikme faizlerinde önemli indirimler getirildi.

2024 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ait vergi borçları ile yerel yönetim alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"2024 Yılı ve Önceki Vergilendirme Dönemlerine Ait Vergilerin ve Yerel Yönetimlerin Alacaklarının Tahsilinin Hızlandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname" kapsamında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi, Taşınmaz Mal Vergisi ile Vergi Usul Yasası kapsamındaki 2024 ve önceki dönemlere ait vergi borçları, vergi cezaları, özel usulsüzlük cezaları ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği dışındaki yerel yönetim alacakları yapılandırılabilecek.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 12 Ekim 2026 mesai bitimine kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

PEŞİN ÖDEYENE BÜYÜK İNDİRİM

Kararnameye göre, 2023 ve öncesine ait borçların peşin ödenmesi halinde vergi cezalarının yüzde 90'ı ile gecikme zammı ve gecikme faizlerinin tamamı silinecek.

2024 yılına ait borçlarda ise vergi cezasının yüzde 50'si ile gecikme zammı ve faizlerinin yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.

Borcunu taksitle ödemek isteyenler ise başvuru sırasında toplam borcun yüzde 20'sini peşin ödeyecek, kalan tutar altı eşit taksitte tahsil edilecek.

Taksitli ödeme seçeneğinde 2023 ve öncesi borçlarda cezanın yüzde 80'i, 2024 yılı borçlarında ise cezanın yüzde 40'ı ile buna karşılık gelen gecikme zammı ve faizleri affedilecek.

Kararnamede ayrıca yapılandırma kapsamında yapılan ödemelerin vergi matrahından gider olarak indirilemeyeceği ve başka vergi borçlarına mahsup edilemeyeceği belirtildi. Ödemelerin süresinde yapılmaması halinde ise yapılandırma hakkı kaybedilecek ve borçlar mevcut mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecek.

BARÇIN: "MALİYE BAKANLIĞI YİNE HALKA YALAN SÖYLEDİ"

Kararnamenin yürürlüğe girmesinin ardından CTP Milletvekili Devrim Barçın da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Barçın, Maliye Bakanlığı'nın 18 Mayıs 2026 tarihinde yaptığı açıklamada vatandaşlara "Vergi affı çıkacak söylemlerine kesinlikle itibar etmeyin ve verginizi zamanında ödeyin" çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Aradan yaklaşık iki ay geçmeden yeni bir vergi affının yürürlüğe girdiğini belirten Barçın, zamanında vergisini ödeyen vatandaşların mağdur edildiğini savundu.

Barçın, "Halka af yok denildi, ödemelerini yapan insanlara şimdi ne denilecek? Zamanında vergisini ödeyen yine cezalandırıldı" ifadelerini kullanırken, Maliye Bakanlığı'nın tutumunun kamuoyunda güven kaybına neden olacağını öne sürdü.